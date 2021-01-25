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Главный военный Эстонии мечтает о нападении России на Таллин

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Источник изображения: vpk-news.ru

Для того чтобы Эстония одна могла противостоять в течение длительного времени атаке России, необходимо увеличить расходы на оборону до 6,5% ВВП.

Такое заявление командующий эстонскими Силами обороны генерал-майор Мартин Херем сделал в эфире радиостанции Vikerraadio. Однако, по его же собственным словам, Эстонии этого не удастся добиться ни при каких обстоятельствах, пишет err.ee.

По мнению Херема, для отражения военного нападения Эстонии потребуется дальняя артиллерия, система противовоздушной обороны средней дальности, оборонительные ВМС, а также дополнительно шесть бригад к силам наземной обороны. Кроме того, требуется способность мобилизовать все это в течение нескольких дней.

Сейчас, по словам Херема, самое главное — поддерживать боеготовность действующих подразделений. «Во-вторых, подразделения должны быть защищены, бронетехника и транспортные средства должны быть в хорошем состоянии, но также необходимы средства связи и наблюдения. Только техническое обслуживание автомобилей обходится в 30 млн евро в год», — отметил эстонский военачальник. По мнению Херема, главная цель Сил обороны — «сдерживание».

«Нападение на Эстонию должно быть недопустимо дорогим», — сказал командующий Силами обороны.

«Самой большой угрозой по-прежнему является Россия. Восточный сосед показал, что при благоприятных условиях он готов использовать военную силу для достижения своих целей, например, в Грузии и Украине. И видно, что вооружение России непропорционально велико», — добавил Мартин Херем. Он и ранее неоднократно делал заявления о том, что главным потенциальным врагом Эстонии является Россия.

На данный момент в Эстонии действует «План развития Сил обороны на 2017−2026 годы». Новый план развития рассчитан на 2021−2023 годы. Отметим, что каждые четыре года в эстонском Министерстве обороны подготавливается план развития, в котором принимаются решения о действиях в подведомственной сфере и их финансировании. Это, в свою очередь, входит в годовой проект оборонного бюджета.

По словам Херема, цели, которые были выполнены по плану развития и еще выполняются — иметь две боеспособные пехотные бригады. «Первая уже боеспособна, вторая бригада будет готовиться в ближайшие два года. Уже в следующем году будут видны плоды усилий. Цель военно-воздушных сил — два самолета, уже находящихся на вооружении для морской разведки. Значительно улучшено оборудование для наземной защиты», — пояснил Херем.

С будущего лета для обучения призывников окажутся выделены шесть самоходных артиллерийских установок К9, первые из которых появятся на вооружении эстонской армии уже в следующем году. Идет обучение солдат применению гранатометов Eurospike, и в следующем году они окажутся на вооружении у подразделений обеих бригад.

По словам Херема, «морские военные подразделения готовы ко всем задачам, связанным с поиском и уничтожением мин, морским наблюдением, развиваются системы связи». Также, как он добавил, «командование спецоперациями полностью подготовлено».

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