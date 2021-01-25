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В ВМФ России создана и развивается новая система сервисного обслуживания кораблей и подлодок

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Источник изображения: vpk-news.ru

Главком ВМФ поддержал инициативу 51 Центрального Конструкторско-Технологического Института Судоремонта о проведении занятий по сервисной документации с экипажами новых кораблей.

Сотрудниками 51 Центрального Конструкторско-Технологического Института Судоремонта (51 ЦКТИС) в инициативном порядке будут проведены занятия для экипажей строящихся кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичев» и «Георгий Курбатов», которые в настоящее время проходят цикл подготовки на базе Объединенного учебного центра ВМФ в Санкт-Петербурге. 

В ходе занятий, специалисты 51 ЦКТИС доведут до личного состава, разработанные 51 ЦКТИС, ведомости сервисной документации по кораблям противоминной обороны проекта 12700.

Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов одобрил инициативу 51 Центрального Конструкторско-Технологического Института Судоремонта, отметив, что «детальная подготовка экипажей кораблей по кругу вопросов сервисного обслуживания материальной части очень важна, так как ВМФ России активно оснащается новыми кораблями. Подготовленность экипажей к эксплуатации корабельного оружия и других корабельных систем сегодня не вызывает сомнений, но предела совершенству нет. Надо, также, принимать во внимание то, что в ВМФ России создана и развивается новая система сервисного обслуживания кораблей и подводных лодок, что позволяет силам флотов эффективно выполнять весь объем поставленных задач в дальней океанской и морской зонах».

В свою очередь, Генеральный директор 51 Центрального Конструкторско-Технологического Института Судоремонта Георгий Муру сказал: «Мы в инициативном порядке обратились в Главное командование ВМФ с предложением провести занятия с прибывшими в Объединенный учебный Центр ВМФ экипажами строящихся кораблей по тематике сервисного обслуживания кораблей проекта 12700. Инициатива поддержана. Это позволит поднять планку профессиональной компетентности командного звена кораблей и позволит в дальнейшем на высоком уровне эффективности эксплуатировать технику и вооружение вверенных новых кораблей, качественно обеспечивать их техническую готовность на протяжении всего цикла службы кораблей в составе ВМФ. В ближайшее время будет проведено координационное совещание с представителями руководства Объединенного учебного центра ВМФ, на котором мы обсудим регламент проведения занятий и утвердим их тематику».

Ранее Главком ВМФ России Адмирал Николай Евменов по итогам рабочего совещания, на котором рассматривались вопросы надводного кораблестроения в текущем году сообщал, что «Свыше 15 экипажей надводных кораблей различных классов, строящихся для ВМФ России пройдут комплексную подготовку в Объединенном учебном центре ВМФ в Санкт-Петербурге в 2021 году».

Как подчеркнул Адмирал Николай Евменов, «акцент в подготовке экипажей новых кораблей будет поставлен на приобретение устойчивых практических навыков личным составом, а также на эксплуатацию современных образцов техники и вооружения, которые имеют высокую степень автоматизации. В том числе, будет продолжена подготовка экипажей с учетом оснащения ряда проектов кораблей роботизированными системами. С целью эффективности обучения экипажей новых кораблей, программы Объединенного учебного центра ВМФ постоянно совершенствуются синхронно с развитием научно-технического прогресса в отечественной кораблестроительной отрасли».

Объединенный учебный центр ВМФ в Санкт-Петербурге приступил к выполнению плана на 2021 год по обучению экипажей, строящихся для Военно-Морского Флота боевых кораблей. В январе начнут подготовку экипажи кораблей противоминной обороны проекта 12700 «Петр Ильичёв» и «Георгий Курбатов», строящихся для ВМФ России на Средне-Невском Судостроительном заводе, а также экипаж патрульного корабля проекта 22160 «Сергей Котов», построенного на Зеленодольском судостроительном заводе. Экипажи новых кораблей уже прибыли в Объединенный учебный центр.

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Страны
Россия
Продукция
Георгий Курбатов
Компании
ЗДЗ Горького
СНСЗ
Проекты
22160
Военные учения
пр. 12700
Робот
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