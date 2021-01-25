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Российская газета

Корабль "Североморск" отстрелялся в Баренцевом море

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Источник изображения: Пресс-служба Северного флота

Большой противолодочный корабль "Североморск" в Баренцевом море выполнил учебно-боевые задачи, в том числе и артиллерийские стрельбы.

Как сообщили в субботу в пресс-службе Северного флота, экипаж стрелял из артиллерийского комплекса АК-100 из акватории Мотовского залива. Мишени были как закрытые, так и открытые на берегу полуострова Рыбачий. Кроме того, военные моряки учились минным постановкам и уничтожению плавающей мины.

До артиллерийских стрельб расчеты батарей АК-100 и зенитных ракетных комплексов "Кинжал" "защищали" свой корабль от налета авиации условного неприятеля. В ближайших планах учений "Североморска" - взаимодействие с корабельными вертолетами Ка-27.

"Североморск" - большой противолодочный корабль проекта 1155. Несет на борту противолодочные ракетные комплексы, реактивные бомбовые установки, торпедные аппараты и другие виды вооружения. Экипаж - 275 военнослужащих. Автономность плавания - 30 суток. Выполняет задачи Северного флота в дальних походах в Атлантическом океане и Арктике.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
АК-100
Ка-27
Кинжал ЗРК
Проекты
Арктика
Военные учения
пр. 1155
СФ
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