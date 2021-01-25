Мишустин расширил льготное кредитование ОПК

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил программу льготного кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса, разрешив их дочерним структурам получать займы по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Кредит на весь период реализации проекта будет предоставлять корпорация развития "ВЭБ.РФ" и ряд других российских банков. Минимальный размер займа составит 500 миллионов рублей, ставка - от 5 процентов годовых. Условия распространяются на проекты с бюджетом от одного миллиарда рублей.

Владимир Кузьмин