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Российская газета

Мишустин расширил льготное кредитование ОПК

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ.
Источник изображения: © РИА Новости / Дмитрий Астахов

Премьер-министр Михаил Мишустин расширил программу льготного кредитования предприятий оборонно-промышленного комплекса, разрешив их дочерним структурам получать займы по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения.

Кредит на весь период реализации проекта будет предоставлять корпорация развития "ВЭБ.РФ" и ряд других российских банков. Минимальный размер займа составит 500 миллионов рублей, ставка - от 5 процентов годовых. Условия распространяются на проекты с бюджетом от одного миллиарда рублей.


Владимир Кузьмин

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  • В новости упоминаются
Кредитование
Страны
Россия
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