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Интерфакс-АВН

Главы служб нацбезопасности Южной Кореи и США намерены развивать сотрудничество

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Иллюстрация на тему отношений США и Южной Кореи.

Гонконг. 23 января. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США продолжат тесно сотрудничать в деле продвижения мирного процесса на Корейском полуострове, заверили директор службы национальной безопасности при администрации южнокорейского президента Су Хун и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Агентство "Ренхап" отмечает, что телефонный разговор, который состоялся между Су Хуном и Салливаном в субботу, стал их первым официальным контактом после приведения к присяге в Вашингтоне нового президента США Джо Байдена.

Собеседники подчеркнули важность совместной работы не только по проблемам региональной безопасности, в частности, денуклеаризации Корейского полуострова, но и по противостоянию глобальным вызовам - борьбе с COVID-19, изменением климата, а также проблемам кибербезопасности.

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Страны
Ливан
США
Южная Корея
Проекты
Изменение климата
Кибербезопасность
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