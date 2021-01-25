Главы служб нацбезопасности Южной Кореи и США намерены развивать сотрудничество

Гонконг. 23 января. ИНТЕРФАКС - Южная Корея и США продолжат тесно сотрудничать в деле продвижения мирного процесса на Корейском полуострове, заверили директор службы национальной безопасности при администрации южнокорейского президента Су Хун и советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

Агентство "Ренхап" отмечает, что телефонный разговор, который состоялся между Су Хуном и Салливаном в субботу, стал их первым официальным контактом после приведения к присяге в Вашингтоне нового президента США Джо Байдена.

Собеседники подчеркнули важность совместной работы не только по проблемам региональной безопасности, в частности, денуклеаризации Корейского полуострова, но и по противостоянию глобальным вызовам - борьбе с COVID-19, изменением климата, а также проблемам кибербезопасности.