Правительство РФ расширило программу льготного кредитования предприятий ОПК

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - "Дочки" оборонно-промышленных предприятий смогут получать кредиты по сниженной ставке на выпуск высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

В документе отмечается, что "займы на период реализации проекта будет предоставлять корпорация развития "ВЭБ.РФ" и ещё целый ряд российских банков". Ранее доступ к таким кредитам был только у материнских компаний.

Также отмечается, что при обращении в "ВЭБ.РФ" минимальный размер займа составит 0,5 млрд рублей, ставка - от 5% годовых. На такие условия могут рассчитывать компании, планирующие проекты с бюджетом от 1 млрд рублей. При этом другие банки могут устанавливать собственные условия кредитования.