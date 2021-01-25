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WarSpot

У США новый министр обороны

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: warspot.ru

Американские вооружённые силы ждёт череда изменений. Вчера, 22 января, Сенат утвердил Ллойда Остина новым главой Пентагона. Остин стал вторым утверждённым сенаторами кандидатом в кабинете нового президента Джозефа Байдена и первым в истории афроамериканцем, который возглавит Минобороны США.

Палата представителей и Сенат проголосовали за то, чтобы сделать для Остина исключение из правила, согласно которому бывшие военные не могут занимать гражданские должности в течение семи лет после ухода из вооружённых сил. 67-летний Остин, вышедший на пенсию в 2016 году, официально вступит в должность в ближайшее время после принесения присяги.

Ллойд Остин

Источник изображения: twitter.com/DeptofDefense

На сенатских слушаниях Остин назвал Россию и Китай основными угрозами для США. По его мнению, действия России в Чёрном море и восточной части Средиземного моря предпринимаются для того, чтобы дестабилизировать Украину и Грузию, а также бросить вызов операциям США и их союзников.

Ллойд Остин является выпускником военной академии Вест-Пойнт. Он прошёл путь от командира пехотного взвода в Германии до командующего Центральным командованием вооружённых сил США. Остин был последним командующим войсками США в Ираке. На этом посту он сыграл ключевую роль в наращивании сил, которое началось в 2007 году, а также отвечал за вывод американских войск из страны в 2011 году.

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Страны
Германия
Грузия
Ирак
Китай
Россия
США
Украина
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