У США новый министр обороны

Американские вооружённые силы ждёт череда изменений. Вчера, 22 января, Сенат утвердил Ллойда Остина новым главой Пентагона. Остин стал вторым утверждённым сенаторами кандидатом в кабинете нового президента Джозефа Байдена и первым в истории афроамериканцем, который возглавит Минобороны США.

Палата представителей и Сенат проголосовали за то, чтобы сделать для Остина исключение из правила, согласно которому бывшие военные не могут занимать гражданские должности в течение семи лет после ухода из вооружённых сил. 67-летний Остин, вышедший на пенсию в 2016 году, официально вступит в должность в ближайшее время после принесения присяги.

Ллойд Остин Источник изображения: twitter.com/DeptofDefense

На сенатских слушаниях Остин назвал Россию и Китай основными угрозами для США. По его мнению, действия России в Чёрном море и восточной части Средиземного моря предпринимаются для того, чтобы дестабилизировать Украину и Грузию, а также бросить вызов операциям США и их союзников.

Ллойд Остин является выпускником военной академии Вест-Пойнт. Он прошёл путь от командира пехотного взвода в Германии до командующего Центральным командованием вооружённых сил США. Остин был последним командующим войсками США в Ираке. На этом посту он сыграл ключевую роль в наращивании сил, которое началось в 2007 году, а также отвечал за вывод американских войск из страны в 2011 году.