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Газета.ru

«Свободу» подвели подшипники: США отказываются от прибрежных кораблей

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Источник изображения: gazeta.ru

ВМС США прекращают поставки кораблей прибрежной зоны класса Freedom

ВМС США приостановили поставки корабля прибрежной зоны разработки корпорации Lockheed Martin класса Freedom. Причиной отказа от судна стал конструктивный дефект в силовой передаче. Это уже не первая проблема, с которой сталкиваются американские кораблестроители за последние годы, что вызывает настороженность у экспертного сообщества.

В заявлении для издания Defense News ВМС США указали на «материальный дефект» в сложной трансмиссии кораблей Freedom LCS, которая передает мощность, вырабатываемую двигателями, на их водометную силовую установку, и уточнили, что работают над устранением отмеченных недостатков.

Выявленные дефекты будут исправлены на кораблях, уже находящихся в составе американского флота. Только после устранения этих проблем возможны поставки новых LCS.

На корабле Freedom находится два газотурбинных двигателя фирмы Rolls-Royce мощностью 48 000 л. с. и два дизельных двигателя компании Colt-Pielstick мощностью 9100 л. с. - итого 57 тыс. л. с. И всю эту мощность надо передать на водометные движители корабля.

В конце 2020 года выявилось, что главные редукторы, на которые передается тяговая мощность с главных энергетических установок (ГЭУ) и вспомогательных энергетических установок (ВЭУ) кораблей этого типа, имеют неустранимый конструктивный дефект - у них не выдерживают нагрузок подшипники сцепления и редукторы разрушаются при работе с ГЭУ.

Если же отказаться от использования ГЭУ, то вместо заявленных 47 узлов корабль на ВЭУ может развивать скорость лишь в 12 узлов.

На сегодня кораблестроители передали военно-морским силам США десять кораблей типа Freedom, еще пять строятся.

Freedom LCS был разработан корпорацией Lockheed Martin и построен на верфи Fincantieri Marinette Marine. Комбинированная система передачи мощности с недавно выявленным дефектом была создана немецкой фирмой RENK AG. Военно-морские силы США, корпорация Lockheed и RENK AG в настоящее время совместно работают над устранением выявленных недостатков. По всей видимости, этот процесс растянется как минимум на месяцы.

«ВМС США в настоящее время определяют план внедрения доработок на кораблях флота», - говорилось в заявлении флота.

«Модифицированная конструкция передачи мощности от главной энергетической установки к водометным движителям будет испытана на заводе RENK AG и на новом корабле в море, прежде чем она будет принята флотом», - сказал начальник управления беспилотных и малых боевых единиц в Командовании морских систем ВМС США контр-адмирал Кейси Мотон.

По словам высокопоставленного представителя флота, военно-морские силы сообщили Lockheed Martin, что вскрывшиеся недостатки в системе передачи мощности являются «латентным дефектом».

Иными словами, морское ведомство ожидает, что компания будет нести ответственность за соответствующий ремонт.

Компания Lockheed еще не ответила ВМС, и пока не достигнуто соглашение о том, как будет оплачиваться этот ремонт.

Сколько будет стоить этот ремонт, пока неизвестно, сказал представитель помощника министра ВМС США по исследованиям, разработкам и закупкам капитан 1-го ранга Дэнни Эрнандес.

«Стоимость ремонта будет определена после того, как будет найдено решение, одобренное правительством», - пояснил Эрнандес.

Lockheed Martin подчеркнула в своем заявлении, что намерена решить проблему конструкции передачи мощности на кораблях Freedom. «В сотрудничестве с ВМС США Lockheed Martin настойчиво добивается решения проблемы с оборудованием, с которой в настоящее время сталкивается корабли прибрежной зоны класса Freedom», - отметили в компании.

Военно-морские силы США выпустили временное руководство по эксплуатации, которое ограничивает некоторые функции корабля. Источник, знакомый с ситуации, сообщил Defense News, что в соответствии с проектом корабль может развивать скорость до 34 узлов даже с ограничениями в различных конфигурациях. Рекомендации ограничивают некоторые режимы эксплуатации корабля, которые вызывают нагрузку на неисправные подшипники системы передачи мощности, подтвердили Defense News два источника.

Череда несчастных случаев с системой передачи мощности берет начало в 2015 году, когда LCS Milwaukee вышел из строя во время своего первого перехода морем в базу приписки Мейпорт, Флорида, и его пришлось отбуксировать на базу Литл-Крик в Хэмптон-Роудс, Вирджиния.

В начале следующего года система передачи мощности пострадала при нахождении корабля еще в порту, когда моряки случайно запустили систему без необходимых объемов смазочного масла.

В начале 2020 года на LCS-9 (USS Little Rock) вышла из строя система передачи мощности, за которой в октябре последовала авария на LCS-7 (USS Detroit). Корабль Detroit был вынужден с трудом возвращаться в порт из района развертывания в южной части Атлантического океана, но в пути произошел новый сбой, теперь уже в системе электроснабжения, из-за чего корабль был отбуксирован на базу.

«Вполне возможно, что это вторая крупная неудача американских кораблестроителей в создании перспективных кораблей для военно-морских сил США.

К первой можно отнести эсминцы типа DDG-1000 Zumwalt. Надо отметить, что это действительно революционный корабль. Рано или поздно проблемы с Zumwalt, скорее всего, будут решены. Тем не менее, масштаб неудач при вводе в эксплуатацию эсминца достаточно велик», - рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Специалист напомнил, что возникли очень серьезные вопросы и к вооружению эсминца, и в принципе к его боевому применению в составе соединений флота. Поначалу ВМС США хотели закупить 32 новейших эсминца Zumwalt. Потом это число сократили до 24, потом до семи, а в конечном итоге и вовсе до трех единиц. То есть в боевом составе американского флота сегодня всего три корабля типа «Зумволт»: головной - USS Zumwalt, USS Michael Monsoor и USS Lyndon B. Johnson. Последний спустили на воду в 2017 году.

Разумеется, на этом фоне проблемы с подшипниками в системе передачи мощности корабля прибрежной зоны выглядят не столь значительными, но непрерывная череда ошибок и упущений в конструкциях кораблей уже начинает настораживать экспертное сообщество в США, пишет Defense News.

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Edgar Su/Reuters


Михаил Ходаренок

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
США
Продукция
Arleigh Burke
Zumwalt
Компании
Fincantieri
Lockheed-Martin
Renk
Rolls-Royce
Персоны
Макиенко Константин
Проекты
2020-й год
LCS-1
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