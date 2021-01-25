«Свободу» подвели подшипники: США отказываются от прибрежных кораблей

ВМС США прекращают поставки кораблей прибрежной зоны класса Freedom

ВМС США приостановили поставки корабля прибрежной зоны разработки корпорации Lockheed Martin класса Freedom. Причиной отказа от судна стал конструктивный дефект в силовой передаче. Это уже не первая проблема, с которой сталкиваются американские кораблестроители за последние годы, что вызывает настороженность у экспертного сообщества.

В заявлении для издания Defense News ВМС США указали на «материальный дефект» в сложной трансмиссии кораблей Freedom LCS, которая передает мощность, вырабатываемую двигателями, на их водометную силовую установку, и уточнили, что работают над устранением отмеченных недостатков.

Выявленные дефекты будут исправлены на кораблях, уже находящихся в составе американского флота. Только после устранения этих проблем возможны поставки новых LCS.

На корабле Freedom находится два газотурбинных двигателя фирмы Rolls-Royce мощностью 48 000 л. с. и два дизельных двигателя компании Colt-Pielstick мощностью 9100 л. с. - итого 57 тыс. л. с. И всю эту мощность надо передать на водометные движители корабля.

В конце 2020 года выявилось, что главные редукторы, на которые передается тяговая мощность с главных энергетических установок (ГЭУ) и вспомогательных энергетических установок (ВЭУ) кораблей этого типа, имеют неустранимый конструктивный дефект - у них не выдерживают нагрузок подшипники сцепления и редукторы разрушаются при работе с ГЭУ.

Если же отказаться от использования ГЭУ, то вместо заявленных 47 узлов корабль на ВЭУ может развивать скорость лишь в 12 узлов.

На сегодня кораблестроители передали военно-морским силам США десять кораблей типа Freedom, еще пять строятся.

Freedom LCS был разработан корпорацией Lockheed Martin и построен на верфи Fincantieri Marinette Marine. Комбинированная система передачи мощности с недавно выявленным дефектом была создана немецкой фирмой RENK AG. Военно-морские силы США, корпорация Lockheed и RENK AG в настоящее время совместно работают над устранением выявленных недостатков. По всей видимости, этот процесс растянется как минимум на месяцы.

«ВМС США в настоящее время определяют план внедрения доработок на кораблях флота», - говорилось в заявлении флота.

«Модифицированная конструкция передачи мощности от главной энергетической установки к водометным движителям будет испытана на заводе RENK AG и на новом корабле в море, прежде чем она будет принята флотом», - сказал начальник управления беспилотных и малых боевых единиц в Командовании морских систем ВМС США контр-адмирал Кейси Мотон.

По словам высокопоставленного представителя флота, военно-морские силы сообщили Lockheed Martin, что вскрывшиеся недостатки в системе передачи мощности являются «латентным дефектом».

Иными словами, морское ведомство ожидает, что компания будет нести ответственность за соответствующий ремонт.

Компания Lockheed еще не ответила ВМС, и пока не достигнуто соглашение о том, как будет оплачиваться этот ремонт.

Сколько будет стоить этот ремонт, пока неизвестно, сказал представитель помощника министра ВМС США по исследованиям, разработкам и закупкам капитан 1-го ранга Дэнни Эрнандес.

«Стоимость ремонта будет определена после того, как будет найдено решение, одобренное правительством», - пояснил Эрнандес.

Lockheed Martin подчеркнула в своем заявлении, что намерена решить проблему конструкции передачи мощности на кораблях Freedom. «В сотрудничестве с ВМС США Lockheed Martin настойчиво добивается решения проблемы с оборудованием, с которой в настоящее время сталкивается корабли прибрежной зоны класса Freedom», - отметили в компании.

Военно-морские силы США выпустили временное руководство по эксплуатации, которое ограничивает некоторые функции корабля. Источник, знакомый с ситуации, сообщил Defense News, что в соответствии с проектом корабль может развивать скорость до 34 узлов даже с ограничениями в различных конфигурациях. Рекомендации ограничивают некоторые режимы эксплуатации корабля, которые вызывают нагрузку на неисправные подшипники системы передачи мощности, подтвердили Defense News два источника.

Череда несчастных случаев с системой передачи мощности берет начало в 2015 году, когда LCS Milwaukee вышел из строя во время своего первого перехода морем в базу приписки Мейпорт, Флорида, и его пришлось отбуксировать на базу Литл-Крик в Хэмптон-Роудс, Вирджиния.

В начале следующего года система передачи мощности пострадала при нахождении корабля еще в порту, когда моряки случайно запустили систему без необходимых объемов смазочного масла.

В начале 2020 года на LCS-9 (USS Little Rock) вышла из строя система передачи мощности, за которой в октябре последовала авария на LCS-7 (USS Detroit). Корабль Detroit был вынужден с трудом возвращаться в порт из района развертывания в южной части Атлантического океана, но в пути произошел новый сбой, теперь уже в системе электроснабжения, из-за чего корабль был отбуксирован на базу.

«Вполне возможно, что это вторая крупная неудача американских кораблестроителей в создании перспективных кораблей для военно-морских сил США.

К первой можно отнести эсминцы типа DDG-1000 Zumwalt. Надо отметить, что это действительно революционный корабль. Рано или поздно проблемы с Zumwalt, скорее всего, будут решены. Тем не менее, масштаб неудач при вводе в эксплуатацию эсминца достаточно велик», - рассказал «Газете.Ru» заместитель директора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Специалист напомнил, что возникли очень серьезные вопросы и к вооружению эсминца, и в принципе к его боевому применению в составе соединений флота. Поначалу ВМС США хотели закупить 32 новейших эсминца Zumwalt. Потом это число сократили до 24, потом до семи, а в конечном итоге и вовсе до трех единиц. То есть в боевом составе американского флота сегодня всего три корабля типа «Зумволт»: головной - USS Zumwalt, USS Michael Monsoor и USS Lyndon B. Johnson. Последний спустили на воду в 2017 году.

Разумеется, на этом фоне проблемы с подшипниками в системе передачи мощности корабля прибрежной зоны выглядят не столь значительными, но непрерывная череда ошибок и упущений в конструкциях кораблей уже начинает настораживать экспертное сообщество в США, пишет Defense News.

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Edgar Su/Reuters

Михаил Ходаренок