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Российская газета

Хозяин неба: как ЗРК "Куб" изменил тактику воздушной войны

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Источник изображения: rg.ru

54 года назад был принят на вооружение советский зенитно-ракетный комплекс 2К12 "Куб". Прославившись во время арабо-израильской войны 1973 года, он стал одной из самых известных в мире советских боевых систем и сыграл важную роль в ряде вооруженных конфликтов. Высокая боевая эффективность и беспрецедентная для своего времени точность системы ПВО заставили авиацию изменить тактику.

В октябре 1973 году за первые три дня войны с Израилем сирийская ПВО сбила полсотни истребителей. В Тель-Авиве недоумевали. Всего шесть лет назад их авиация господствовала в воздухе, нанося сокрушительные удары по войскам арабской коалиции. Теперь же замечательные американские истребители F-4 Phantom один за другим не возвращались с заданий. Некоторые успевали доложить, что сбиты выпущенной с земли ракетой. 12 октября командующий командующий ВВС Израиля генерал Пеледь доложил министру обороны, что из 99 "Фантомов" у него осталось 50. К концу войны победный счет сирийских зенитчиков вырос до 64 самолетов. На их уничтожение было потрачено 95 ракет.



Секрет успеха сирийцев прибыл из СССР, ездил по пустыне на гусеницах и назывался "Квадрат". Это была экспортная версия советского ЗРК "Куб". В ответ на поставки израильтянам американских сверхзвуковых истребителей Советский Союз снабдил арабскую коалицию новейшим средством их уничтожения. "Квадрат" был попроще "Куба" и лишен некоторых его возможностей, но для расчистки сирийского неба хватило и его.

Для израильских летчиков новые зенитные системы стали неприятной неожиданностью. Средства радиоэлектронного подавления, прибывшие из США вместе с "Фантомами", на "Квадраты" не действовали, поскольку были рассчитаны на системы ПВО С-75 и С-125, работавшие на других частотах. Но даже если бы в Тель-Авиве знали длину волны, по которой наводятся ракеты "Квадратов", им бы это не сильно помогло. Управляемая зенитная ракета 3М9 была хорошо защищена от помех и имела полуактивное наведение. Ее головка захватывала цель сразу после старта и уже не выпускала, а прямоточный двигатель позволял ракете быстро догонять цель и интенсивно маневрировать.

3М9 нелегко далась конструкторам МКБ "Вымпел" - испытания и доработка конструкции продолжались семь лет. Но ракета получилась замечательной: быстрой, маневренной и очень точной. "Кубы" и "Квадраты" часто сбивали цели прямым попаданием, что было большой редкостью для зенитных комплексов того времени. "Когда-нибудь сирийцы поставят памятник изобретателю этих ракет", - писала "Пари Матч".

Кроме отличной ракеты, "Куб" имел возможность получать данные о целых не с одного радара, как было принято, а с нескольких, работающих в разных диапазонах. Сейчас восхищаются С-400 "Триумф" и другими отечественными системами, умеющими работать с различными средствами обнаружения. Основы этой практики закладывались еще полвека назад.

Командная машина комплекса в боевом положении имела несколько неземной вид. Для компактности конструкторы "Куба" разместили на одной машине сразу две РЛС: обнаружения и наведения. В транспортном положении их антенны складывались, а стойки опускались в корпус машины. По сигналу готовности "Куб" распускался, как стальной цветок.

Ценой больших потерь израильским летчикам удалось выработать тактику противодействия "Квадратам", но к тому времени в СССР уже испытывали ЗРК следующего поколения, "Бук". А "Куб" принимал участие во множестве вооруженных конфликтов в Африке, на Ближнем Востоке и даже в Европе. В 1995 году сербский "Квадрат" сбил истребитель F-16, четыре года спустя ПВО Югославии тем же способом уничтожила несколько самолетов НАТО. Воюет он и сейчас: в Ливии, Сирии и Йемене, где хуситы умудряются сбивать старыми советскими ракетами американские беспилотники.


Антон Валагин

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