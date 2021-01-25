Авиации ДОСААФ предложили дать специальный статус

Участники автопробега "В судьбе России - моя судьба" на Мамаевом Кургане у памятника "Родина-мать зовет!" в Волгограде.

Москва. 23 января. ИНТЕРФАКС - Авиация ДОСААФ России (Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) нуждается в получении специального статуса, что позволит привлекать ее для решения государственных задач, заявил "Интерфаксу" в субботу председатель ДОСААФ, бывший командующий ВДВ РФ Александр Колмаков.

"Необходимо законодательно закрепить определение авиации ДОСААФ России как государственной авиации со специальным статусом", - сказал он.

По его словам, авиация ДОСААФ в качестве государственной сможет решать задачи федерального уровня, к примеру, заниматься первоначальной летной и инженерно-технической подготовкой.

Колмаков заявил, что для закрепления статуса авиации в ДОСААФ подготовлены предложения о внесении дополнений в Воздушный кодекс РФ.

"Мы благодарны сенаторам и лично председателю комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктору Бондареву за поддержку этих инициатив. После обсуждения их в министерствах и ведомствах они дорабатываются и, надеемся, будут внесены на рассмотрение законодателей", - сообщил Колмаков.

"В действующие сейчас Федеральные авиационные правила производства полетов государственной авиации России в ближайшее время планируется внести существенные изменения, и задача в том, чтобы четко определить и закрепить статус авиации ДОСААФ России", - заявил Колмаков.

"Авиационный комплекс ДОСААФ России продолжает оставаться одним из крупнейших в стране. Закрепление его статуса даст возможность также решить существующие проблемы с устаревшим парком воздушных судов", - сообщил глава ДОСААФ.

По его словам, в настоящее время в ДОСААФ 114 авиационных организаций, которые осуществляют деятельность на 97 аэродромах государственной авиации и посадочных площадках гражданской авиации. В структуру авиационного комплекса ДОСААФ входят два авиаремонтных предприятия: Шахтинский авиационно-ремонтный завод и Московский авиационно-ремонтный завод.

Колмаков сказал, что в авиапарке ДОСААФ более 1200 воздушных судов 33-х типов. По его словам, значительная часть требует ремонта или замены.

"Решение этой проблемы станет основой и для решения задачи о возрождении авиации ДОСААФ, поставленной министром обороны России Сергеем Шойгу на прошедшем в ноябре заседании наблюдательного совета оборонного общества", - сообщил Колмаков.

Колмаков сообщил, что аэроклубы ДОСААФ работают в большинстве российских регионов, молодые люди получают в них начальные летные и парашютные навыки. Кроме того, по словам Колмакова, в аэроклубах по заказу Минобороны РФ ведется подготовка призывников по военно-учетным специальностям, таким как "водитель-парашютист".

В ноябре 2020 года в интервью "Интерфаксу" Колмаков заявил, что в ДОСААФ идет структурная реформа, цель которой - оптимизация образовательных учреждений и управленческих процессов, сокращение неэффективных структур. В том интервью Колмаков сказал, что драйвер развития авиационных организаций ДОСААФ - возрождение парашютной подготовки в интересах Минобороны России.