Войти
РИА Новости

"ПВО им больше не поможет": чем Пентагон решил бить по важным объектам

599
0
0
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW)
Испытания гиперзвуковой крылатой ракеты AGM-183A Air-Launched Rapid Response Weapon (ARRW).
Источник изображения: © Фото : Air Force / Giancarlo Casem

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости, Андрей Коц. Огромная скорость и возможность поражать движущиеся цели — американская программа гиперзвуковой ракеты наземного базирования Operational Fires вышла на финишную прямую. Новое оружие разрабатывают Управление перспективных исследовательских проектов Минобороны США (DARPA) и концерн Lockheed Martin, которому на днях выделили на это 59 миллионов долларов. Летные испытания боеприпаса намечены уже на следующий год. Что известно о секретном проекте Operational Fires — в материале РИА Новости.

Подвижная угроза

Ближайшим российским аналогом проекта эксперты считают оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) "Искандер". Однако американцы утверждают, что их разработка значительно лучше и смертоноснее. Известно, что новое оружие будет мобильным — пусковые установки смонтируют на шасси колесного тягача. Дальность полета ракеты — 1,6 тысячи километров. Гиперзвуковой блок C-HGB (The Common Hypersonic Glide Body) способен развивать скорость, в пять раз превышающую звуковую, а также маневрировать по курсу и высоте. Считается, что этот боеприпас невозможно перехватить.

Пуск баллистической ракеты оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М"

Источник изображения: © РИА Новости / Стрингер

Ракетный комплекс можно быстро перебрасывать на различные пусковые позиции. В DARPA отмечают, что "цель программы OpFires — разработка и демонстрация инновационной системы наземного базирования, позволяющей гиперзвуковому оружию преодолевать современную противовоздушную оборону противника, быстро и точно наносить удар по важнейшим целям". Специалисты Lockheed Martin уже работают над новейшей системой наведения боеголовки, поражающей малоразмерные и движущиеся объекты.

Для комплекса создают ракету с повышенными характеристиками на основе принципа boost — glide ("разгон и планирование"). Первая ступень отвечает за разгон до гиперзвуковых скоростей и преодоление плотных слоев атмосферы. Затем включается вторая ступень, для которой проектируют новый твердотопливный двигатель изменяемой тяги. Пока предполагается, что боеприпасы OpFires поступят в войска в неядерном оснащении, однако не исключено, что со временем к ним прикрутят тактические "спец-БЧ".

Проект Opfires должен дать сухопутным войскам США возможность нанесения быстрых ударов по целям на дальних дистанциях. Сегодня самый дальнобойный американский ОТРК наземного базирования — комплекс MGM-140 ATACMS с радиусом поражения 270 километров. Для противостояния Москве в Европе этого явно недостаточно — "Искандеры" уверенно бьют и на 500 километров. К тому же в российскую армию уже поступают гиперзвуковые ударные комплексы.

Американские специалисты неоднократно признавали, что Вашингтон серьезно отстал в подобных технологиях не только от Москвы, но и от Пекина. Разрыв хотят сократить в первой половине 2020-х — ожидается, что OpFires примут на вооружение после 2023-го.

Для моря и суши

Еще один амбициозный проект гиперзвукового ракетного оружия наземного базирования от корпорации Lockheed Martin — Long Range Hypersonic Weapon. Это универсальная твердотопливная баллистическая ракета AUR средней дальности с боевым блоком C-HGB — таким же, как в программе Operational Fires. Стрелять предполагается прямо из десятиметровых транспортно-пусковых контейнеров на тягачах Oshkosh. Известно, что комплекс оснастят стандартной для армии США системой управления огнем ракетных войск и артиллерии, что облегчит его ввод в эксплуатацию и интеграцию в имеющийся арсенал.

Скорость LHRW — более пяти чисел Маха. Дальность не раскрывали, эксперты говорят о трех-четырех тысячах километров. Не исключено, что американцы, более не скованные обязательствами договора РСМД, создают эту ракету для размещения в Европе. Оттуда она достанет практически любую военную цель в европейской части России. Есть у США планы и в отношении Китая. Для сдерживания КНР американцы хотят разработать вариант ракеты AUR морского базирования.

В августе 2019-го концерн Lockheed Martin получил контракт стоимостью 347 миллионов долларов на разработку и создание опытного образца LHRW. Одновременно Пентагон заключил соглашение с компанией Dynetics Technical Solutions на 352 миллиона на первый серийный комплект планирующей гиперзвуковой боевой части C-HGB. Летные испытания запланированы на 2021-й. А первую батарею LHRW поставят на опытно-боевое дежурство не раньше 2023-го.

Для фронтовой авиации

В ответ на появление у России гиперзвуковой ракеты воздушного базирования "Кинжал" в США стартовал ряд программ по созданию аналогичного вооружения для самолетов ВВС. В марте 2019-го Пентагон заключил контракт с концерном Raytheon стоимостью 63 миллиона долларов на TBG (Tactical Glide Boost) — тактическую гиперзвуковую ракету "воздух — земля" с планирующим боевым блоком, разгоняющимся до пяти чисел Маха и поражающим цели на удалении до 920 километров.

Американские стратегические бомбардировщики B-52 "Стратофортресс"

Источник изображения: © Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Duncan Bevan

Как сообщали в DARPA, у программы TBG три основные задачи. Первая — подтверждение принципиальной возможности летательного аппарата с желаемыми характеристиками. Необходимо теоретически обосновать проект, соответствующий требованиям заказчика. Вторая — анализ эффективности перспективного оружия в предполагаемых условиях применения. Третья — обеспечение доступности новинки. Как демонстратор технологий, так и будущие серийные боевые изделия не должны быть дорогими и сложными в эксплуатации.

Специалисты считают, что ракета по проекту TBG получится достаточно компактной, что позволит подвешивать ее на самолеты фронтовой авиации. Гиперзвуковым вооружением хотят оснастить все американские истребители-бомбардировщики. Если же разработчикам не удастся уложиться в небольшие габариты, применять TBG смогут лишь стратегические бомбардировщики. Летные испытания ракеты запланированы на 2021-й, а на вооружение ее примут не раньше 2025-го.

Неудачный пуск

Прямым конкурентом этой программы принято считать совместный проект Lockheed Martin и Raytheon — HAWC (Hypersonic Air-breathing Weapon Concept). Речь о гиперзвуковой ракете воздушного базирования, способной развивать скорость до десяти чисел Маха. Изделие строго секретное, однако известно, что его носителями станут стратегические бомбардировщики, хотя рассматривают и варианты оснащения HAWC истребителей пятого поколения F-35. Правда, программа столкнулась с неожиданными трудностями — 25 декабря первый испытательный пуск с самолета завершился неудачей.

Еще один проект перспективного оружия для ВВС США — AGM-183A ARRW (Air-launched Rapid Response Weapon). По словам разработчиков из Lockheed Martin, гиперзвуковая крылатая ракета воздушного базирования сможет разогнаться аж до 17 чисел Маха. Предназначена для уничтожения наземных объектов и кораблей. Дальность — до 800 километров. Запуск ARRW в серию и развертывание на носителях запланированы на 2022-й.

Все эти проекты указывают на одно: Вашингтон очень старается догнать Москву и Пекин в области гиперзвукового оружия и денег на это не жалеет. Однако к тому моменту, когда первые американские ракеты только пойдут в серию, в России уже будут стоять на боевом дежурстве комплексы "Авангард", "Кинжал", противокорабельные "Цирконы" и кое-что еще. Кроме того, на 2022-й намечен запуск производства перспективных зенитно-ракетных систем С-500, которые смогут перехватывать даже гиперзвуковые цели.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
B-52
F-35
Авангард РК
Искандер
Кинжал БР
С-500
Компании
DARPA
Lockheed-Martin
Oshkosh
Raytheon
Проекты
ГЗЛА
РСМД
Ядерный щит
Похожие новости
05.10.2020
Sina (Китай): передовое оружие России вытесняет США
30.12.2019
Вехи уходящего 2019 года
27.08.2019
Переиграть Россию. Какое гиперзвуковое оружие разрабатывают в США
10.08.2018
Космический сегмент ПРО может быть создан: руководитель отдела исследований Министерства обороны США Гриффин
25.03.2015
Догнать и перегнать СССР
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 20:03
  • 76
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании