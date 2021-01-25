Войти
Известия.ru

Кандидату в руководители представительства NASA в РФ отказали в визе

476
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Marc Rasmus/imagebroker.com

Кандидату на должность руководителя представительства NASA в России не дали дипломатическую визу в ответ на аналогичный шаг американских партнеров, сообщает 23 января «РИА Новости» со ссылкой на три источника в ракетно-космической отрасли. Имя кандидата не уточняется.

«В ответ на невыдачу российским дипломатам виз в США было принято ответное решение не выдавать визу представителю NASA, который должен был возглавить офис агентства при посольстве США в России», — сказал собеседник агентства.

По словам другого источника, аналогичная ситуация сложилась и при назначении нынешнего руководителя NASA в Москве Триши Мак. Он отметил, что Мак в течение полутора лет прилетала только на старты и посадки в Казахстан, поскольку за это время так и не получила российскую визу.

Еще один собеседник связывает инцидент с планами по сокращению численности аппарата представительства NASA в российской столице и попыткой избежать необходимости содержать офис.

26 декабря посольство РФ назвало Соединенные Штаты инициатором «визовой войны» и обвинило американские власти в навязывании практики персональных визовых разменов.

В последние годы США всё чаще не выдают визы иностранным делегатам. Так, в феврале 2020-го комиссия ООН по разоружению отложила заседание в Нью-Йорке на 10 дней из-за того, что главе делегации от России не выдали визу.

В Кремле заявили об обеспокоенности случаями невыдачи американских виз российским дипломатам, поскольку это «мешает работе ООН и это является большой проблемой».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Казахстан
Россия
США
Компании
NASA
ООН
Проекты
2020-й год
Похожие новости
20.03.2017
Разбор полетов
06.01.2017
Госкорпорация "Роскосмос". Итоги 2016 года
19.04.2013
Открытый космос
25.02.2013
С "Апофисом" в одиночку не справиться
30.10.2009
VI Международный аэрокосмический конгресс: на перепутье масштабных программ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:53
  • 75
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании