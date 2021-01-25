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Турция расширяет производство беспилотников

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Источник изображения: vpk-news.ru

Турецкая оборонная компания Lapis Havacılık открыла в Анкаре завод по серийному производству беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщает агентство «Анадолу», Lapis Havacılık занимается разработками беспилотной авиации с 2015 года.

На новом предприятии, площадью 3500 кв.м, основанном на территории столичного технопарка, внедрены современные технологии, что внесет вклад в минимизацию зависимости страны от импорта вооружения.

Основными направлениями деятельности Lapis Havacılık являются: проектирование и производство летательных аппаратов, разработка алгоритмов управления полетом. Предприятие производит различные модификации БПЛА.

Глава правления Lapis Havacılık Осман Севги рассказал, что в 2015 году компания производила лишь ограниченное количество продукции. Однако сегодня спустя пять лет речь идет о серийном выпуске БПЛА.

«Решение о строительстве фабрики было принято в феврале 2020 года. На новой фабрике в первую очередь налажено серийное производство многороторного беспилотника Lap 60. Первые серийные беспилотники сойдут с конвейера уже в феврале. Все компоненты беспилотников Lap 60 и VTOL будут производиться в стране. Все необходимое для этого, в том числе оборудование уже приобретено», - сказал Севги.

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  • В новости упоминаются
Страны
Турция
Проекты
2020-й год
БПЛА
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