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Известия.ru

Сенат США утвердил Остина главой Пентагона

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Ллойд Остин
Ллойд Остин.
Источник изображения: REUTERS/Tom Brenner

Сенат США утвердил кандидатуру Ллойда Остина на должность министра обороны страны. Об этом сообщает телеканал CNN 22 января.

За его кандидатуру проголосовали 93 сенатора, против — двое.

Он станет первым афроамериканцем на этом посту.

Накануне сенат конгресса Соединенных Штатов вслед за палатой представителей одобрил его кандидатуру на этот пост.

Президент США Джо Байден выдвинул его кандидатуру на должность главы Пентагона в декабре 2020 года. Отмечалось, что Остин оставил службу в вооруженных силах в 2016 году. При этом для кандидатов на пост гражданского министра обороны, которые ушли в отставку менее семи лет назад, требуется специальное разрешение конгресса, которое и было выдано.

Остин считает, что Вашингтон должен сдерживать Москву, но избегать эскалации и сохранять возможности для расширения сотрудничества в рамках взаимного интереса. Он заявлял, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3) соответствует интересам американской стороны.

Остин находился на военной службе в Германии и США в общей сложности 41 год. Имеет четыре генеральские звезды. В 2013–2016 годах он возглавлял Центральное командование США (СЕНТКОМ) — единое командование в составе вооруженных сил страны, отвечающее за планирование операций и управление американскими войсками в случае военных действий в регионах Среднего Востока, Восточной Африки и Центральной Азии.

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Россия
США
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2020-й год
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