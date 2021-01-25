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ТАСС

Эксперты Military Watch назвали "прорывным" облик нового российского комплекса "Варан"

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Дизайн-макет УМК "Варан"
Дизайн-макет УМК "Варан".
Источник изображения: © Невское проектно-конструкторское бюро

Он способен брать на борт до 50 летательных аппаратов различных классов

ТАСС, 22 января. Облик нового универсального морского комплекса (УМК) "Варан", разработанного Невским проектно-конструкторским бюро (Невское ПКБ, входит в состав Объединенной судостроительной корпорации), является прорывным. Об этом в пятницу сообщило американское издание Military Watch.

По мнению издания, "Варан" обладает соотношением стоимости и эффективности, которое превосходит соответствующий показатель универсальных десантных кораблей (УДК), ранее разработанных российской судостроительной промышленностью. При относительно небольшом водоизмещении новый УМК способен брать на борт до 50 летательных аппаратов различных классов, в том числе, боевые самолеты, вертолеты и беспилотники, отмечает Military Watch.

Как ранее сообщал ТАСС, Невское ПКБ разработало УМК "Варан" и новый УДК. "Варан" представляет собой авианесущий комплекс, отличающийся высокой степенью автоматизации и возможностью применения робототехнических комплексов. На его борту может размещаться 24 многоцелевых самолета, шесть вертолетов и до 20 беспилотных летательных аппаратов. Водоизмещение корабля составляет около 45 тыс. тонн, длина - около 250 м, ширина - 65 м, осадка по конструктивной ватерлинии - 9 м. "Варан" способен развить скорость до 26 узлов.

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