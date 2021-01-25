Мишустин поручил проверить контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Правительство России поручило Казначейству проверить контракт на строительство стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме Восточный.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Казначейство должно "обеспечить проведение проверок информации о сроках поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и количестве товаров (объеме работ, услуг), содержащихся в документах, которые подтверждают возникновение денежных обязательств" подрядчиков.

"Роскосмос", в свою очередь, должен обеспечить включение в госконтракты условий о проведении указанных проверок территориальным органом Казначейства России.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".