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Интерфакс-АВН

Мишустин поручил проверить контракт на строительство второй очереди космодрома Восточный

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Космодром Восточный
Космодром Восточный.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Правительство России поручило Казначейству проверить контракт на строительство стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме Восточный.

Соответствующее распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, Казначейство должно "обеспечить проведение проверок информации о сроках поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) и количестве товаров (объеме работ, услуг), содержащихся в документах, которые подтверждают возникновение денежных обязательств" подрядчиков.

"Роскосмос", в свою очередь, должен обеспечить включение в госконтракты условий о проведении указанных проверок территориальным органом Казначейства России.

Восточный - самый молодой космодром России. Первый пуск с космодрома был осуществлен в 2016 году. Всего за все время эксплуатации космодрома здесь были осуществлены пять пусков ракет-носителей семейства "Союз". В данный момент на космодроме идет строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ангара
Компании
Роскосмос
Проекты
Восточный Космодром
ИТ
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