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Российская газета

Как модернизируют систему ПРО Москвы

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Источник изображения: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Стали известны новые подробности того, как идет модернизация системы противоракетной обороны Москвы.

Выяснилось, в частности, что ограничения, связанные с пандемией коронавируса, на этот процесс не повлияли. "Работы по модернизации средств системы проводятся рядом крупных научных организаций и предприятий оборонно-промышленного комплекса. Несмотря на ограничительные меры, связанные с противоэпидемическими мероприятиями по нераспространению новой коронавирусной инфекции, работы проводятся по утвержденным планам в установленные сроки", - заявил в интервью "Красной звезде" командир дивизии 1-й армии ПВО-ПРО генерал-майор Сергей Грабчук.

Он объяснил, почему систему противоракетной обороны решили модернизировать. По словам генерала, это позволит повысить точностные характеристики, уровень надежности и безопасной эксплуатации средств ПРО. К тому же за счет модернизации увеличатся зоны поражения по дальности и высоте. Существенно расширятся боевые возможности и возможности работы в интересах решения задач предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства. Все это снизит энергопотребление и эксплуатационные расходы.

Грабчук рассказал, что уже сделано и делается сейчас по глубокому совершенствованию системы ПРО. Прежде всего, изготовлены и смонтированы на объектах частей новые системы управления стартовыми позициями, система связи, автоматизированные контрольно-измерительные передвижные станции. Ведутся работы по подготовке новых образцов вооружения к предварительным испытаниям. Успешно идет отработка перспективных противоракет.

Отдельно Грабчук остановился на работе многофункциональной радиолокационной станции "Дон-2Н". Она занимается обнаружением баллистических целей, их сопровождением, селекцией и измерением координат, а также наведением на такие объекты противоракет. "В настоящее время завершена модернизация передающей и приемной частей МРЛС "Дон-2Н", продолжаются монтажные и наладочные работы новой аппаратуры и оборудования. Завершается подготовка МРЛС "Дон-2Н" к предварительным испытаниям", - сказал комдив.

Напомним, что в июне 2019 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что модернизацию системы ПРО Москвы планируется завершить к 2022 году. В рамках этой программы на казахстанском полигоне Сары-Шаган наши военные в течение последних лет несколько раз успешно испытали новую противоракету. Прошлым летом главком ВКС России Сергей Суровикин заявил, что возможности огневых средств системы ПРО столицы будут увеличены в два раза, что неоднократно подтверждено на предварительных испытаниях противоракеты.


Юрий Гаврилов

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