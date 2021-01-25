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WarSpot

Французы «подружили» ПТРК с дроном

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Источник изображения: warspot.ru

Пехотные ПТРК поражают цели лишь в прямой видимости, но их современные версии могут значительно больше. Вчера, 21 января, пресс-служба компании MBDA объявила об успешных испытаниях системы MMP огнём с целеуказанием от дрона.

«Во время демонстрации дрон позволил обнаружить и идентифицировать танк, находящийся вне поля зрения оператора MMP. Передача координат цели на огневую точку MMP показала возможность поражения цели, которую оператор не видит напрямую. Ракета была «привязана» к цели уже во время полёта оператором MMP после обнаружения танка через видеопоток с ГСН, который непрерывно передавался на огневой пункт по оптоволокну. Демонстрация успешно завершилась прямым попаданием в цель», — сообщили в пресс-службе компании MBDA.

Пуск ракеты из ПТРК MMP

Источник изображения: mbda-systems.com

В качестве целеуказателя использовался дрон Novadem NX70 — компактный квадрокоптер с блоком камер и тепловизором. Эти дроны массово закупаются для французской армии.

Дрон Novadem NX70

Источник изображения: novadem.online

MMP (Missile Moyenne Portee — ракеты средней дальности) разрабатываются компанией MBDA с 2011 года, а в 2013 году производитель и Минобороны Франции подписали контракт на поставку 2850 ракет и 400 пусковых установок для французской армии.

MMP относится к боевым наземным комплексам пятого поколения с системой наведения комбинированного типа, включающей тепло- и телевизионную головку самонаведения, инерциальную систему и имеющей возможность наведения по волоконно-оптическому кабелю. Это позволяет производить пуски с закрытых позиций, перенацеливать ракеты во время полёта, а также выполнять сложные манёвры во время их подлёта к цели.

Максимальная дальность полёта ракет MMP составляет 5 км. На вооружении французской армии новые ракеты должны заменить ПТРК Milan (используются с 1972 года) и американские Javelin. В дальнейшем MBDA планирует создать пусковые установки ракет MMP для бронетехники и авиации. Кроме того, компания занимается разработкой «старших братьев» MMP — ракет MLP и MHP, имеющих аналогичную систему управления и самонаведения, но с бо́льшим радиусом действия.

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Страны
США
Франция
Продукция
Javelin ПТРК
MMP ПТРК
Компании
Leonardo
MBDA
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