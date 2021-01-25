Forbes (США): Россия создает четыре специальные подводные лодки для транспортировки своего жуткого дрона судного дня

Россия серьезно настроена на то, чтобы принять на вооружение подводный беспилотник «Посейдон». Она создает новую базу для размещения этих дронов, а также достраивает четыре АПЛ для их транспортировки. По мнению американских экспертов, «Посейдон» — ответ на значительные инвестиции США в противоракетные системы.

Спустя шесть лет после того, как страница презентации проекта с изображением российской торпеды судного дня "Посейдон" (он был специально подготовлен для российского президента Владимира Путина) впервые была мельком показана по телевидению, до сих пор нет полной ясности, почему Кремль считает вложение в разработку этого странного радиологического оружия хорошей инвестицией.

Вместе с тем очевидно, что Россия серьезно настроена на то, чтобы принять на вооружение этот подводный беспилотник (его длина составляет 25 метров) с ядерной энергетической установкой, оснащенный огромной боеголовкой "грязной бомбы", способной подвергнуть интенсивному облучению американские прибрежные города и военные базы на поздней стадии ядерной войны, разрушающей существующую цивилизацию.

Кремль не только создает новую базу, где будут располагаться 30 "Посейдонов", но также достраивает четыре атомные подводные лодки специально для транспортировки этих торпед судного дня.

Поскольку сам беспилотник "Посейдон" занимает так много внутреннего пространства транспортирующего его подводного корабля, эти подлодки, судя по всему, не будут особенно полезными для выполнения других задач. Кингстон Рейф (Kingston Reif), эксперт по ядерному оружию расположенной в Вашингтоне Ассоциации по контролю над вооружениями (Arms Control Association), назвал "Посейдон" "гротескным" оружием. Однако эти дроны имеют важное значение для российского подводного флота.

Внешние наблюдатели впервые получили возможность составить себе представление о "Посейдоне" в ноябре 2015 года в ходе телевизионного репортажа о встрече Путина с высокопоставленными военными в городе Сочи на берегу Черного моря.

Телекамера государственного "Первого" телеканала мельком показала специальную информационную брошюру, в которой содержалось схематическое изображение "Посейдона" и двух его различных носителей - подводной лодки "Белгород" проекта 09852 и подводной лодки "Хабаровск" проекта 09851.

"Белгород" - более ранний вариант из этой пары. Это модифицированный и удлиненный вариант подводной лодки класса "Оскар II" (по кодификации НАТО - прим. перев.) с крылатыми ракетами на борту, ее длина составляет 184 метра, и это одна из самых больших субмарин в истории. Ее строительство и испытания продолжались 28 лет (поразительный срок), а окончательно она была введена в строй в 2020 году.

По имеющимся данным, российский Военно-морской флот разработал подводную лодку "Белгород" для выполнения двух основных миссий. Снизу ее корпуса расположен стыковочный узел для подводного аппарата "Лошарик" Проекта 210 (длина этого разведывательного аппарата составляет 61 метр, он предназначен для глубоких погружений и оснащен ядерной энергетической установкой).

Наибольшую известность "Лошарик" получил в результате возникшего на его борту пожара в 2019 году с человеческими жертвами. По имеющимся данным, Кремль планирует провести ремонт этого подводного аппарата и возобновить его использование.

Еще одна задача "Посейдона" состоит в том, чтобы транспортировать шесть "Посейдонов" в своих трюмах. Идея состоит в следующем: подлодка "Белгород" должна запустить "Посейдоны" из относительно безопасных российских прибрежных вод после того, как ядерные ракеты уже уничтожат Россию и Соединенные Штаты. Посейдоны должны пересечь Атлантический океан и через несколько дней взорваться у берегов Америки.

Каждая из трех подводных лодок "Хабаровск" - две из них строятся, строительство еще одной запланировано, тоже сможет взять на борт шесть "Посейдонов". Пока не ясно, имеют ли эти подводные лодки, представляющие собой укороченный вариант ракетной подводной лодки проекта "Борей" (их длина составляет приблизительно 119 метров) специальный отсек в нижней части корпуса для подсоединения мини-субмарин "Лошарик".

Российский подводный флот постепенно сокращается, поскольку все меньше новых подводных судов приходят на замену многочисленным подлодкам периода холодной войны. В ближайшие десять лет подводный флот России, вероятно, стабилизируется на том уровне, который можно будет поддерживать в устойчивом режиме. Речь идет примерно о дюжине подводных лодок в каждом из трех основных классов: дизель-электрических ударных подводных лодках, ударных атомных подводных лодках и атомных подводных лодках с баллистическими ракетами на борту.

Тот факт, что Москва хочет потратить миллиарды долларов на строительство четырех носителей "Посейдонов", - вместе они будут составлять более 10% всего российского подводного флота, - свидетельствует о той важности, которую путинский режим придает этой торпеде судного дня.

Рейф попытался найти объяснение этому. По его словам, "Посейдон" - это ответ на значительные инвестиции Америки в противоракетные системы, которые, в теории, могут перехватить баллистические ракеты с ядерными головными частями.

На практике противоракетная оборона работает не слишком хорошо, однако Москва, судя по всему, хочет избежать любых рисков. Путинский режим может рассматривать "Посейдоны" и их носители как своего рода подводный страховой полис на тот случай, если Америке повезет, и она получит возможность сбивать баллистические ракеты. "Их инвестиции в эти системы свидетельствуют о реальной озабоченности по поводу обороны", - подчеркнул Рейф.

Павел Лузин (Pavel Luzin), военный эксперт российского Пермского исследовательского университета, придерживается другой теории. По его мнению, "Посейдон", возможно, обладает способностью осуществлять разведывательные операции, как и аппарат "Лошарик". "В этом смысле "Посейдон" является глубоководным роботом, целью которого является замена глубоководных обитаемых станций", - отметил он.

В таком случае "Посейдоны" не просто являются оружием судного дня, но также могут осуществлять разведку и следить за иностранными флотами, обслуживать российские подводные сети датчиков, а также оказывать влияние на подводные сенсоры западных государств.

В таком случае подлодки "Белгород" и "Хабаровск" становятся не просто носителями подводных аппаратов. Они могут использоваться также для выполнения специальных заданий в рамках регулярных разведывательных миссий.

На самом деле это утешительная мысль. Многие западные наблюдатели считают, что использование "Посейдонов"… в качестве лишь оружия судного дня является неоправданным. Гротескным.

Однако если у этого подводного беспилотника будет менее апокалиптическая миссия, - даже если она будет дополнением к его использованию в конце существования мира, - то тогда для Москвы, возможно, будет менее циничным вариантом инвестирование такого большого количества денег в создание этого дрона и его носителей.

Дэвид Экс (David Axe)