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РИА Новости

Генсек НАТО приветствует намерение Байдена продлить ДСНВ

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Витвицкий

БРЮССЕЛЬ, 22 янв – РИА Новости. Продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений должно стать началом новых усилий по расширению контроля над вооружениями в мире, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Брюсселе с президентом Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.

"Продление СНВ должно стать не концом, а началом усилий по укреплению международного механизма по контролю над вооружениями с тем, чтобы были охвачены большее количество систем вооружения и больше государств, в том числе Китай", - сказал он.

Столтенберг также приветствовал намерение президента США Джо Байдена продлить СНВ-3. "Я приветствую заявление со стороны президента Байдена, его намерение постараться продлить договор СНВ-3. Я неоднократно заявлял, что мы не должны оказаться в ситуации, когда у нас не будет никаких соглашений, никаких ограничений по количеству ядерных боезарядов. Поэтому продление СНВ-3 является очень важным моментом", - отметил генсек Североатлантического альянса.

Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.

Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями. Москва предлагала пролонгировать договор без каких-либо условий с заморозкой имеющихся ядерных арсеналов, но Трамп отверг эту инициативу.

В декабре Россия добровольно ввела в сферу действия ДСНВ гиперзвуковую систему "Авангард".

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Грузия
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Трамп Дональд
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ГЗЛА
СНВ-3
Ядерный щит
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