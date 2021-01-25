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РИА Новости

Военный эксперт: комплекс "Пенициллин" вылечит любую точку фронта

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Комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин"
Комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин".
Источник изображения: © Фото : НИИ "Вектор"

Первая партия новейших комплексов разведки "Пенициллин" поступила в российскую армию. В эфире радио Sputnik военный эксперт Дмитрий Корнев рассказал, в чем уникальность комплекса.

Вооруженные силы РФ получили новейшие комплексы артиллерийской разведки "Пенициллин". Первая партия, в соответствии с заключенным контрактом, была передана заказчику в декабре, сообщил генеральный директор концерна "Вега" (входит в "Росэлектронику" госкорпорации "Ростех") Вячеслав Михеев.

Ранее на вооружение армии поставлялись радиолокационные комплексы контрбатарейной борьбы, засекающие снаряды и ракеты противника с помощью радиолокации, а также звукометрические комплексы, оснащенные только акустическими датчиками.

В отличие от этих комплексов, "Пенициллин" засекает артиллерию, благодаря новому принципу совмещения тепловой и звуковой разведки, что дает ему существенные преимущества. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал главный редактор сайта MilitaryRussia.ru Дмитрий Корнев.

""Пенициллин" является достаточно необычным комплексом. Это комплекс звукотепловой разведки артиллерийских орудий, минометов и тактических ракет противника. Основное преимущество такого разведывательного комплекса в том, что он – пассивный, он не имеет радиолокатора, его нельзя обнаружить. Он смотрит, слушает и выдает координаты предполагаемых батарей противника. Это достаточно уникальное свойство, потому что, как правило, такие задачи решаются с помощью радиолокационных станций, которые следят за пространством, обнаруживают мины, ракеты, снаряды и по траектории их полета вычисляет точку расположения пусковой установки. Эти старые средства разведки можно обнаружить по излучению радиолокаторов и уничтожить, к примеру, с помощью авиации. А "Пенициллин" нельзя обнаружить. Исходя из своих характеристик, он будет работать на передовой", – сказал Дмитрий Корнев.

Он также предположил, почему комплекс получил именно такое название.

"Возможно, это перекликается с тем, что пенициллин – это очень действенное лекарство. А такой комплекс скрытной разведки может "вылечить" ту или иную точку фронта", – отметил военный эксперт.
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Ростех
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