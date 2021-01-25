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Российская газета

Китайская копия реактивного "Смерча" уничтожена в Эфиопии

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Источник изображения: rg.ru

Правительственным войскам Эфиопии в ходе боевых действий против мятежников Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) удалось уничтожить реактивную установку залпового огня AR2, считающуюся копией российской РСЗО 9К58 "Смерч".

В Сети появились фотографии сгоревшей пусковой установки и следовавшей вместе с ней транспортно-заряжающей машины, перевозившей боеприпасы.

По всей видимости, в тот момент, когда техника совершала марш, она была атакована самолетом или ударным беспилотным летательным аппаратом.

Эти 300-мм средства поражения являются экспортной версией систем PHL-03, находящихся на вооружении Народно-освободительной армии Китая. Они могут поражать цели 800-килограммовыми снарядами на дистанции до 130 км.

Первые данные о поставках таких установок в Эфиопию были обнародованы в ноябре текущего года.

Известно, что в ходе мятежа представителям НФОТ удалось захватить боевую технику дислоцировавшихся в этом регионе воинских частей и соединений.

Также были реквизированы и закупленные в КНР комплексы А-200 с управляемыми реактивными снарядами повышенной дальности и баллистическими оперативно-тактическими ракетами М-20.

Несмотря на то, что тыграйцы применили против своих противников такое мощное оружие, это не спасло их от сокрушительного поражения.


Алексей Моисеев

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Страны
Китай
Россия
Эфиопия
Продукция
HJ-10
Проекты
БПЛА
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