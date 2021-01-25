Китайская копия реактивного "Смерча" уничтожена в Эфиопии

Правительственным войскам Эфиопии в ходе боевых действий против мятежников Народного фронта освобождения Тыграй (НФОТ) удалось уничтожить реактивную установку залпового огня AR2, считающуюся копией российской РСЗО 9К58 "Смерч".

Pictures show a destroyed TPLF PHL-03 (Chinese clone of the BM-30 Smerch MLRS) and reloading vehicle somewhere in Tekeze area, Central Tigray

The TPLF used this to fire rocket artillery at air bases in Bahir Dar and Asmara. It was likely destroyed by a drone strike pic.twitter.com/mJvd0LmHec — Ethiopia Map (@MapEthiopia) January 21, 2021

В Сети появились фотографии сгоревшей пусковой установки и следовавшей вместе с ней транспортно-заряжающей машины, перевозившей боеприпасы.

По всей видимости, в тот момент, когда техника совершала марш, она была атакована самолетом или ударным беспилотным летательным аппаратом.

Эти 300-мм средства поражения являются экспортной версией систем PHL-03, находящихся на вооружении Народно-освободительной армии Китая. Они могут поражать цели 800-килограммовыми снарядами на дистанции до 130 км.

Первые данные о поставках таких установок в Эфиопию были обнародованы в ноябре текущего года.

Известно, что в ходе мятежа представителям НФОТ удалось захватить боевую технику дислоцировавшихся в этом регионе воинских частей и соединений.

Также были реквизированы и закупленные в КНР комплексы А-200 с управляемыми реактивными снарядами повышенной дальности и баллистическими оперативно-тактическими ракетами М-20.

Несмотря на то, что тыграйцы применили против своих противников такое мощное оружие, это не спасло их от сокрушительного поражения.

Алексей Моисеев