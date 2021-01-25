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Российская газета

Корвет-невидимка Балтийского флота провел стрельбы в Средиземном море

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Источник изображения: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту

Экипаж корвета Балтийского флота "Стойкий", ушедшего в дальний поход, провел в Средиземном море учение по противодействию ударам с воздуха.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, условные артиллерийские и ракетные стрельбы велись по имитируемым воздушным и морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания.

Стрельбу выполняли боевые расчеты батарей артиллерийских установок А-190, АК-630 и зенитного ракетного комплекса "Редут". Экипаж также отработал действия по учебной тревоге, по варианту обороны корабля от беспилотных летательных аппаратов условного противника.

Морские пехотинцы подразделений антитеррора, которые входят в состав экипажа, практиковались в организации охраны и обороны корвета при стоянке на незащищенном рейде и пресечении атаки скоростной малоразмерной цели.

В отряд кораблей Балтийского флота, который ушел в дальний поход из Балтийска в декабре 2020 года, кроме "Стойкого", входят средний морской танкер "Кола" и морской буксир "Яков Гребельский".

Задача отряда - обеспечение военно-морского присутствия и демонстрация Андреевского флага в различных районах Атлантики, Средиземного моря и Индийского океана. Поход, по плану, продлится около полугода.

Справка "РГ"

Боевой надводный корабль 2-го ранга ближней морской зоны (корвет) "Стойкий" проекта 22380 вошел в состав Балтийского флота в 2014 году. Корабли этого проекта называют "невидимками" за их малозаметность для радиолокационных средств, которая достигается за счет использования технологий "Стелс".


Светлана Песоцкая (Калининградская область)

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Страны
Индия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
БПЛА
БФ
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