Войти
bmpd.livejournal.com

Возложение венков к могиле Николая Васильевича Огаркова

550
0
0

22 января 2021 года организационный комитет конференции "Огарковские чтения" провел церемонию возложения венков к могиле начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1977-1984) Маршала Советского Союза Николая Васильевича Огаркова на Новодевичьем кладбище. В церемонии приняли участие военный атташе Республики Армения в Российской Федерации генерал-майор Армен Лалаян и делегация посольства Республики Беларусь во главе с атташе по вопросам обороны полковником Евгением Артеменко.

Могила Николая Васильевича Огаркова и его жены Раисы Георгиевны на территории Новодевичьего кладбища в Москве (c) ЦАСТ

Участники церемонии прибыли на Новодевичье кладбище (с) ЦАСТ

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов и председатель оргкомитета конференции "Огарковские чтения" генерал армии Юрий Балуевский, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации (2004-2008) (с) ЦАСТ

Атташе по вопросам обороны Республики Беларусь полковник Eвгений Артеменко (с) ЦАСТ

Военный атташе Республики Армения в Российской Федерации генерал-майор Армен Лалаян (с) ЦАСТ

Клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены в Митине протоиерей Игорь Выжанов совершает литию (c) ЦАСТ

Центр анализа стратегий и технологий ежегодно проводит конференцию "Огарковские чтения", посвященную памяти Николая Васильевича Огаркова. Фотоотчеты с прошлых мероприятий можно найти по ссылкам: 2020, 2019, 2018. Видеозаписи выступлений доступны на канале ЦАСТ в YouTube.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Армения
Белоруссия
Россия
Продукция
F-16
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Балуевский Юрий
Пухов Руслан
Похожие новости
01.11.2019
Конференция "Огарковские чтения – 2019"
15.10.2018
Какие секреты С-300 Украина могла выдать США и Израилю
23.03.2015
Мир праху твоему, ДОВСЕ
19.06.2013
Страшный сон литовцев
02.03.2007
МОСКВА И ПЕКИН СЫГРАЮТ В ВОЙНУ Совместные российско-китайские военные учения впервые пройдут на ядерном фоне
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:53
  • 75
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании