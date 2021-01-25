Возложение венков к могиле Николая Васильевича Огаркова

22 января 2021 года организационный комитет конференции "Огарковские чтения" провел церемонию возложения венков к могиле начальника Генерального штаба Вооруженных Сил СССР (1977-1984) Маршала Советского Союза Николая Васильевича Огаркова на Новодевичьем кладбище. В церемонии приняли участие военный атташе Республики Армения в Российской Федерации генерал-майор Армен Лалаян и делегация посольства Республики Беларусь во главе с атташе по вопросам обороны полковником Евгением Артеменко.

Могила Николая Васильевича Огаркова и его жены Раисы Георгиевны на территории Новодевичьего кладбища в Москве (c) ЦАСТ

Участники церемонии прибыли на Новодевичье кладбище (с) ЦАСТ

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов и председатель оргкомитета конференции "Огарковские чтения" генерал армии Юрий Балуевский, начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации - первый заместитель Министра обороны Российской Федерации (2004-2008) (с) ЦАСТ

Атташе по вопросам обороны Республики Беларусь полковник Eвгений Артеменко (с) ЦАСТ

Военный атташе Республики Армения в Российской Федерации генерал-майор Армен Лалаян (с) ЦАСТ

Клирик храма святых равноапостольных Константина и Елены в Митине протоиерей Игорь Выжанов совершает литию (c) ЦАСТ

Центр анализа стратегий и технологий ежегодно проводит конференцию "Огарковские чтения", посвященную памяти Николая Васильевича Огаркова. Фотоотчеты с прошлых мероприятий можно найти по ссылкам: 2020, 2019, 2018. Видеозаписи выступлений доступны на канале ЦАСТ в YouTube.