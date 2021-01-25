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ЦАМТО

Пять модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ поступят в ЦВО до конца года

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: © Юрий Смитюк/ТАСС

ЦАМТО, 22 января. Пять сверхзвуковых высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ после проведения ремонта и модернизации поступят до конца 2021 года на вооружение истребительного авиаполка объединения ВВС и ПВО ЦВО, дислоцированного в Красноярском крае.

При модернизации будет обновлена авионика и радиоэлектронные системы самолетов, улучшены ТТХ перехватчиков, что повысит их боевые возможности. По прибытии на военный аэродром самолеты заступят на боевое дежурство по охране воздушных границ Российской Федерации.

Сверхзвуковой МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения целей, в том числе крылатых и баллистических ракет, на предельно малых, средних и больших высотах в простых и сложных метеоусловиях.

22 января в России отмечается День войск авиации противовоздушной обороны (ПВО). Соединения и части авиации ПВО не только выполняют задачи по прикрытию крупных промышленных и политических центров и других районов, но и принимают активное участие в прикрытии войск, объектов фронтового тыла и коммуникаций, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
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