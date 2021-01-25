Пограничная охрана Эстонии получила катер на воздушной подушке 995ED

ЦАМТО, 22 января. Британская компания-производитель катеров на воздушной подушке Griffon Hoverwork поставила три новых катера на воздушной подушке 995ED морской полиции Гонконга и пограничной охране Эстонии.

По информации Navyrecognition.com, в рамках подписанных контрактов два восьмиметровых катера 995ED были переданы морской полиции Гонконга, один – эстонской пограничной охране.

Всего с момента первой демонстрации данного катера на выставке ExpoNaval в Чили в 2018 году было построено и продано семь катеров 995ED, в т.ч. морскому департаменту Малайзии и частным заказчикам.

Griffon 995ED – это катер на воздушной подушке, способный нести максимальную полезную нагрузку массой до 995 кг или до восьми человек на высоких скоростях. Длина катера – 8,6 м, ширина – 5,2 м. 995ED может развивать максимальную скорость 30 узлов с полной нагрузкой, продолжительность применения – до 5 часов. 995ED может использоваться для решения различных задач, включая охрану границ, поисково-спасательные операции, геодезические исследования, перевозку пассажиров или военные операции.

Преимуществами катеров на воздушной подушке, подобных 995ED, являются возможность применения на мелководье, а также при наличии в воде обломков и льда.

Легкий корпус изготовлен из алюминиевого сплава и соответствует ISO 12215-5:2008. С обеих сторон корпуса расположены плоские надувные боковины, к которым прикреплена юбка. Эта инновационная система значительно улучшает рабочую зону по сравнению с катерами на воздушной подушке аналогичного размера.

В стандартную комплектацию 995ED входит рулевая рубка из стеклопластика, расположенная над местом оператора и обеспечивающая защиту переднего сиденья и органов управления от атмосферных осадков. Кабина может быть оснащена рядом опций, включая дополнительные сиденья, крепления для носилок и точки крепления оборудования.