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РИА Новости

Будет много отличий. Новую военную экипировку разработают в Подмосковье

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Новая боевая экипировка для военнослужащих сухопутных войск
Новая боевая экипировка для военнослужащих сухопутных войск.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

МОСКВА, 22 января/ Радио Sputnik. Предприятие госкорпорации "Ростеха" ЦНИИточмаш в Московской области поможет в создании боевой экипировки третьего поколения "Сотник", сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональный Мининвест.

"Новая экипировка будет отличаться небольшим весом и повышенной защищенностью благодаря применению сверхвысокомолекулярного полиэтиленового волокна", – отметили в министерстве.

Отмечается, что из-за легкости, прочности и эластичности волокна обмундирование сядет точно по фигуре бойца, не будет сковывать движение и позволит взять дополнительное снаряжение. Согласно проекту, армия может перейти на новую экипировку с высокой защитой и повышенной амортизирующей способностью уже к 2025 году.

Ранее радио Sputnik сообщило, что симферопольца поймали на контрабанде экипировки в США.

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Страны
Россия
США
Компании
ЦНИИТОЧМАШ
Проекты
ИТ
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1 комментарий
№1
25.01.2021 02:43
Мех северного оленя трубкой волоса, пока не поздно, всю нить переделать и только потом шить сотники, такая новая фуфаечка-нео  образца 1940 года(которая под шинелью была) вещь супер на зимой и даже весну-осень.
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