Будет много отличий. Новую военную экипировку разработают в Подмосковье

МОСКВА, 22 января/ Радио Sputnik. Предприятие госкорпорации "Ростеха" ЦНИИточмаш в Московской области поможет в создании боевой экипировки третьего поколения "Сотник", сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня" со ссылкой на региональный Мининвест.

"Новая экипировка будет отличаться небольшим весом и повышенной защищенностью благодаря применению сверхвысокомолекулярного полиэтиленового волокна", – отметили в министерстве.

Отмечается, что из-за легкости, прочности и эластичности волокна обмундирование сядет точно по фигуре бойца, не будет сковывать движение и позволит взять дополнительное снаряжение. Согласно проекту, армия может перейти на новую экипировку с высокой защитой и повышенной амортизирующей способностью уже к 2025 году.

Ранее радио Sputnik сообщило, что симферопольца поймали на контрабанде экипировки в США.