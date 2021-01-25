Разработчик "Тополя" и "Булавы" покинул должность гендиректора Московского института теплотехники

Юрий Соломонов занимающий должность генконструктора временно замещал должность гендиректора

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Юрий Соломонов покинул должность гендиректора Московского института теплотехники, которую он временно замещал, но продолжит занимать должность генконструктора, сообщили "Интерфаксу" в Роскосмосе.

"Юрий Соломонов как генконструктор временно замещал должность генерального директора МИТа", - сообщили в госкорпорации.

По ее данным, уход Соломонова с поста гендиректора это "заранее согласованный внутренний оргвопрос".

8 декабря в госкорпорации сообщали, что занимавший на тот момент должность гендиректора Сергей Пономарев покинул свой пост. Новым гендиректором был назначен глава "Корпорации "Стратегические пункты управления" Станислав Суворов. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, позднее в декабре Суворов покинул свой пост.