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Интерфакс-АВН

Российский Северный флот начал учения в Средиземном море

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Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов"
Фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов".
Источник изображения: © Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Касатонов" приступил к учениям в центральной части Средиземного моря, сообщил в пятницу Северный флот.

"В настоящее время экипаж фрегата в районе Мальтийского пролива проводит учения по комплексной обороне отряда от условного нападения воздушного и подводного противника, тренируется бороться за живучесть на ходу корабля. В ближайшее время российские моряки также планируют провести учения по поиску подводных лодок", - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
22350
Военные учения
СФ
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