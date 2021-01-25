Российский Северный флот начал учения в Средиземном море

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Отряд кораблей, возглавляемый фрегатом "Адмирал флота Касатонов" приступил к учениям в центральной части Средиземного моря, сообщил в пятницу Северный флот.

"В настоящее время экипаж фрегата в районе Мальтийского пролива проводит учения по комплексной обороне отряда от условного нападения воздушного и подводного противника, тренируется бороться за живучесть на ходу корабля. В ближайшее время российские моряки также планируют провести учения по поиску подводных лодок", - говорится в сообщении.