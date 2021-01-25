Российский корабль провел учебные стрельбы в Средиземном море

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Экипаж корвета "Стойкий" провел артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в Средиземном море, сообщил в пятницу Балтийский флот (БФ).

"Корабль провел условные артиллерийские и ракетные стрельбы по имитируемым воздушным и морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания", - говорится в сообщении.

По данным флота, стрельбу выполняли боевые расчёты батарей артиллерийских установок А-190, АК-630 и зенитного ракетного комплекса "Редут".

"Военнослужащие подразделений антитеррора практиковались в организации охраны и обороны корвета при стоянке на незащищенном рейде и пресечении атаки на отряд скоростной малоразмерной цели", - сообщили в БФ.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Яков Гребельский" вышел в море из пункта постоянного базирования г. Балтийск для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

Российская эскадра находится в Средиземном море на постоянной основе. Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки ранее неоднократно наносили удары из Средиземного моря крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн "Алмаз-Антей") по боевикам в Сирии.

Россия располагает базой ВМФ в Тартусе. В декабре минувшего года плавучая мастерская "ПМ-82" ошвартовалась в Тартусе, завершив переход из Балтийского в Средиземное море.