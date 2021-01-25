Войти
Интерфакс-АВН

Российский корабль провел учебные стрельбы в Средиземном море

265
0
0
Корвет "Стойкий"
Корвет "Стойкий".
Источник изображения: © Виталий Невар/ТАСС

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Экипаж корвета "Стойкий" провел артиллерийские стрельбы по воздушным и морским целям в Средиземном море, сообщил в пятницу Балтийский флот (БФ).

"Корабль провел условные артиллерийские и ракетные стрельбы по имитируемым воздушным и морским целям, которые были заданы при помощи бортовых систем целеуказания", - говорится в сообщении.

По данным флота, стрельбу выполняли боевые расчёты батарей артиллерийских установок А-190, АК-630 и зенитного ракетного комплекса "Редут".

"Военнослужащие подразделений антитеррора практиковались в организации охраны и обороны корвета при стоянке на незащищенном рейде и пресечении атаки на отряд скоростной малоразмерной цели", - сообщили в БФ.

Отряд кораблей Балтийского флота в составе корвета "Стойкий", среднего морского танкера "Кола" и морского буксира "Яков Гребельский" вышел в море из пункта постоянного базирования г. Балтийск для выполнения плановых задач дальнего похода 16 декабря 2020 года.

Российская эскадра находится в Средиземном море на постоянной основе. Российские фрегаты, а также дизельные подводные лодки ранее неоднократно наносили удары из Средиземного моря крылатыми ракетами "Калибр" (АО "Концерн "Алмаз-Антей") по боевикам в Сирии.

Россия располагает базой ВМФ в Тартусе. В декабре минувшего года плавучая мастерская "ПМ-82" ошвартовалась в Тартусе, завершив переход из Балтийского в Средиземное море.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
А-190
АК-630 Ласка
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
2020-й год
20380 Корвет-1
БФ
Военные учения
Калибр КР
Похожие новости
12.03.2020
Судостроители Петербурга обещают передать флоту корвет "Гремящий" в 2020 году
27.07.2018
Невский ордер. Корабли Главного военно-морского парада России
01.03.2018
"Стерегущий" Балтику: секреты морского патруля ВМФ России
05.07.2017
Невидимый стражник. На что способен новейший корвет "Совершенный"
17.06.2013
Болезни роста и курс на Цусиму
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:53
  • 75
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании