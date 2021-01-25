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Интерфакс-АВН

Черноморский флот РФ пополнится новым кораблем с крылатыми ракетами "Калибр"

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Малый ракетный корабль "Грайворон",
Малый ракетный корабль "Грайворон",.
Источник изображения: Пресс-центр министерства обороны РФ

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Новый малый ракетный корабль (МРК) "Грайворон" 30 января войдет в состав Черноморского флота РФ, сообщает Минобороны РФ.

"В Севастополе пройдут торжественные мероприятия, посвященные приему в состав Черноморского флота малого ракетного корабля "Грайворон", в ходе которых состоится церемония поднятия Андреевского флага на корабле, торжественный митинг с участием представителей командования ЧФ, военнослужащих и ветеранов Черноморского флота", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, МРК "Грайворон" является девятым кораблём модернизированной серии "Буян-М", построенным для Черноморского флота. Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

В августе 2020 года сообщалось, что "Грайворон" прибыл в Новороссийскую военно-морскую базу для государственных испытаний.

В сентябре 2020 года МРК "Грайворон" совершил первый выход в море для прохождения заводских ходовых испытаний.

На Черноморском флоте "Грайворон" станет четвёртым малым ракетным кораблём с крылатыми ракетами "Калибр".

Корабли данного проекта имеют увеличенное водоизмещение и оборудованы новейшим высокоточным ракетным оружием большой дальности - универсальным ракетным комплексом "Калибр-НК", предназначенным для поражения морских и береговых целей.

Назначение кораблей проекта "Буян-М" - охрана и защита экономической зоны государства. В составе ЧФ уже успешно выполняют задачи корабли данного проекта: "Вышний Волочёк", "Орехово-Зуево" и "Ингушетия".

Черноморский флот - оперативно-стратегическое объединение Военно-морского флота на Черном море. В его составе дизельные подводные лодки, надводные корабли для действий в океанской и ближней морской зонах, морская ракетоносная, противолодочная и истребительная авиация, части береговых войск.

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Страны
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Продукция
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Проекты
2020-й год
21631 Буян-М
Калибр КР
ЧФ
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