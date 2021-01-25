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У ОДК будет новый центр по обслуживанию двигателей для Як-130

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Источник изображения: vpk-news.ru

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) запустила программу организации ремонта двигателя АИ-222-25, ее реализуют на учебной базе в Армавире, сообщили в корпорации.

«Сервисный центр, расположенный непосредственно на месте эксплуатации, значительно ускорит восстановление работоспособности двигателя и позволит повысить исправность летного парка», - говорится в сообщении на сайте ОДК.

Там сообщили, что для работы в новом сервисном центре работники отдела сопровождения эксплуатации пройдут обучение на ПК «Салют» и получат допуск к самостоятельной работе. «Сейчас замена неисправных модулей АИ-222-25 проводится при участии представителей конструкторов, сотрудников сборочного цеха и работников отдела сопровождения эксплуатации ПК «Салют» АО «ОДК», - говорится в сообщении.

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  • В новости упоминаются
Продукция
АИ-222
Як-130
Компании
ОДК УК
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