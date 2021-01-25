Модель истребителя пятого поколения Су-57Э увидят на Aero India 2021

Россия представит на выставке Aero India 2021 модель истребителя пятого поколения Су-57Э.

Об этом сообщили Интерфаксу в госкорпорации «Ростех».

«Планируется показать модель Су-57Э, натурный образец представлен не будет. Модель даёт полное и наглядное представление об этой новейшей боевой машине», - сказал представитель «Ростеха».

О том, что Су-57 может быть представлен на авиашоу Aero India (Бангалор, 3-5 февраля), сообщила газета The Economic Times, ссылаясь на источники, осведомленные о ходе подготовки к выставке.

В марте 2020 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил, что Россия планирует презентовать истребитель пятого поколения Су-57 на зарубежном авиасалоне.