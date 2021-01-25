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WarSpot

МиГи «учатся» летать безопасно

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Источник изображения: warspot.ru

Российские истребители становятся безопаснее. Вчера, 21 января, пресс-служба «Ростеха» сообщила о том, что корпорация «МиГ» разработала систему ограничения предельных режимов полёта для МиГ-35 и МиГ-29М/М2.

«Безопасность и комфорт лётчика во время полёта является приоритетной целью для наших конструкторов и инженеров. Запатентованная комплексная система позволяет улучшить тактико-технические показатели истребителей марки «МиГ». Теперь они значительно превосходят зарубежные аналоги», — рассказал управляющий директор корпорации «МиГ» Андрей Герасимчук.

Истребитель МиГ-35

Источник изображения: rostec.ru

В «Ростехе» указывают, что инженеры корпорации «МиГ» запатентовали комплексную систему ограничителя предельных режимов полёта манёвренного самолёта. Первая из её составных частей позволяет пилоту при любом действии ручки управления оставаться в пределах допустимых углов атаки, исключая попадание самолёта в штопор. Целью создания второй является сохранение предельно допустимой перегрузки боевой машины при маневрировании во всех плоскостях. Усовершенствованные системы уже установлены на МиГ-35 и МиГ-29М/М2.

В МиГ-23 и МиГ-29 установлен механический ограничитель предельных режимов. Ручка управления самолётом отталкивалась автоматически, как только максимальный угол атаки был достигнут. Это мешало пилоту полностью контролировать выход самолёта на предельный режим работы. По словам разработчиков, благодаря модернизированным системам лётчик сможет при любом режиме полёта остаться в рамках допустимых показателей перегрузки.

Ранее в «МиГ» разработали систему автоматического управления самолётом при заходе на посадку, а также систему защиты от выхода за диапазон критических перегрузок.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-23
МиГ-29
МиГ-29М
МиГ-35
Компании
МиГ РСК
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