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ЦАМТО

На СНСЗ вывели из цеха корабль ПМО "Петр Ильичев"

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Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев» перед спуском на воду на Средне-Невском судостроительном заводе
Корабль противоминной обороны проекта 12700 «Яков Баляев» перед спуском на воду на Средне-Невском судостроительном заводе.
Источник изображения: Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

ЦАМТО, 22 января. Корабелы Средне-Невского судостроительного завода (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) вывели из цеха корабль противоминной обороны (ПМО) "Петр Ильичев" проекта 12700 "Александрит".

В конце декабря 2020 года специалисты верфи завершили работы по формированию корпуса и части надстройки корабля, насыщению их системами и механизмами. Дальнейшие достроечные работы будут проводиться вне цеха. Заводчанам предстоит выполнить установку второго яруса надстройки тральщика, осуществить монтаж башенно-мачтового устройства, антенного оборудования и общекорабельных систем. Спуск корабля на воду запланирован на февраль 2021 года.

Корабль ПМО "Петр Ильичев" был заложен в июле 2018 года. Он стал шестым кораблем линейки проекта 12700 "Александрит", строительство которого Средне-Невский судостроительный завод ведет по заказу ВМФ России. Ранее завод передал заказчику четыре корабля этого проекта. Еще четыре (включая корабль ПМО "Петр Ильичев") находятся на верфи в разной степени готовности.

Проект 12700 "Александрит" разработан Центральным морским конструкторским бюро "Алмаз" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию). Эти корабли относятся к новому поколению минно-тральных сил и предназначены для борьбы с морскими минами, которые новые корабли ПМО могут обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. Для борьбы с минами корабли могут применять различные виды тралов, а также телеуправляемые и автономные необитаемые подводные аппараты.

При строительстве данных кораблей на Средне-Невском судостроительном заводе применяются новейшие российские технологии, не имеющие аналогов в мировом судостроении. Корабли этого проекта имеют уникальный, самый большой в мире корпус из монолитного стеклопластика, сформированный методом вакуумной инфузии. В сравнении с металлическим, масса композитного корпуса на 20 проц. ниже. Он обладает высокой прочностью, не подвержен воздействию агрессивных химических сред и коррозии, а срок службы, при соблюдении норм эксплуатации, неограничен. К другим достоинствам композитного корпуса можно отнести его "немагнитность", что обеспечивает большую живучесть корабля при поиске мин.

Согласно планам Главного командования ВМФ России, корабли ПМО нового поколения в ближнесрочной перспективе будут составлять основу минно-тральных сил флотов ВМФ России, существенно повысив эффективность выполнения задач.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОСК
СНСЗ
ЦМКБ "Алмаз"
Проекты
2020-й год
пр. 12700
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