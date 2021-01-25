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Раскрыта вероятная цель космической подводной лодки

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Источник изображения: Изображение: Depositphotos

Астрономы Корнеллского университета в США раскрыли минимальную глубину крупнейшего моря на Титане, называемого Морем Кракена. По подсчетам, дно в центре моря опускается более чем на 300 метров, что в будущем позволит проводить исследования с помощью необитаемых подводных лодок. Об этом сообщается в статье, опубликованной в Journal of Geophysical Research: Planets. Кратко об исследовании сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Ученые проанализировали данные, полученные космическим зондом «Кассини» 21 августа 2014 года. Тогда аппарат исследовал Море Лигеи на севере спутника Сатурна, однако радиолокационные высотомеры также использовали для измерения глубины Моря Кракена и Моря Синус. При этом исследователям потребовалось оценить степень поглощения жидкостью радиоволн, а также учитывать разницу между возвращением эха от морского дна и морской поверхности.

Глубина Моря Синус составила 85 метров, при этом в смеси этана и метана преобладал метан, что делало естественный резервуар похожим на Море Лигеи. Точную глубину Моря Кракена, которое содержит около 80 процентов жидкости на всем Титане, измерить не удалось из-за слишком большой глубины. Однако этот резервуар может стать целью для исследовательской миссии с использованием субмарины-робота, которая, вероятно, не будет иметь механического двигателя.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
Робот
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