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РИА Новости

В Кремле рассказали, что необходимо учитывать при обсуждении СНВ-3

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Бедняков

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия и США должны учитывать озабоченности друг друга при обсуждении СНВ-3, ряд прежних условий Вашингтона абсолютно не подходит Москве, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.

"Конечно, здесь очень важно принимать во внимание озабоченности друг друга и учитывать хорошо известную в этой области позицию РФ", - сказал Песков журналистам.

Он подчеркнул, что "сам по себе факт наличия политической воли к продлению документа" Россия может приветствовать, но еще не знает, "о чем конкретно готова говорить американская сторона".

"До сих пор выдвигались определенные условия для продления, ряд этих условий абсолютно нам не подходил, поэтому давайте сначала ознакомимся с тем, что предлагают американцы, а потом уже будем давать какие-то комментарии", - добавил Песков.

Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.

Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями.

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Страны
Китай
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
СНВ-3
Ядерный щит
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