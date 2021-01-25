Песков ответил на вопрос о предложениях США по продлению договора СНВ-3

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не знает, передавал ли Вашингтон через посольство РФ свои предложения по продлению договора СНВ-3.

Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.

"Я пока не имею информации на этот счет, я пока не владею деталями", - сказал Песков в ответ на вопрос, получила ли Россия формальное предложение о продлении договора через посла в Вашингтоне.

Российско-американское соглашение СНВ-3, вступившее в силу 5 февраля 2011 года, предусматривает сокращение ядерных арсеналов двух стран таким образом, чтобы через семь лет после подписания и в дальнейшем суммарные количества вооружений не превышали 700 межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках, а также 1550 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок. Сегодня это единственный договор об ограничении вооружений, который действует между Россией и США.

Администрация Дональда Трампа считала, что в текущем виде оно не отвечает интересам Вашингтона. Белый дом настаивал на выработке нового договора с привлечением Китая или на продлении соглашения, но с дополнительными условиями.