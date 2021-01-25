Министр обороны США резко высказался об истребителе F-35

Исполняющий министра обороны США Кристофер Миллер в ходе пресс-конференции назвал американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II "куском..." Стенограмму выступления чиновника опубликовал Пентагон.

Миллер рассказал о недавнем разговоре с полковником ВВС США, в ходе которого министр назвал F-35 "куском..." и добавил: "мы создали монстра", - несмотря на то, что летчик считает Lightning II "фантастическим самолетом". Также Миллер признался, что "не может дождаться, когда оставит эту работу".

Ранее Bloomberg со ссылкой на испытательное управление Пентагона сообщил о 871 дефекте самолета, из которого как минимум 10 являются к критическими. Из-за скромных боевых качеств F-35 рекомендовано покидать поле боя при встрече с современными истребителями. На создание Lightning II потрачено 1,5 триллиона долларов - это самая дорогая боевая система в истории.

Антон Валагин