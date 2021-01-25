От ПЛ-1 до МПЛ1

В конструкцию перспективного компактного полицейского пистолета ПЛК конструкции Лебедева заложены технические решения, предложенные советским стрелком-спортсменом Ефимом Хайдуровым ещё в 60-е годы. Быстро пройдя несколько стадий модернизации, семейство опытных пистолетов Лебедева наконец-то вышло на финишную прямую и остановилось в шаге от принятия на вооружение одного из своих представителей.

Наследие Хайдурова

Имя Ефима Хайдурова известно не только в мире стрелкового спорта, но и в конструкторской среде оружейников. Профессиональный стрелок-спортсмен в 1959 году сконструировал малокалиберный пистолет произвольного типа Х-1МТ «Бауманец» и получил авторское свидетельство на его конструкцию. В дальнейшем на его основе появилось множество различных вариантов спортивных пистолетов, выпускавшихся серийно на Тульском оружейном заводе (ТОЗ) и Ижевском механическом заводе (Ижмех). При этом должного официального признания новаторские идеи самоучки в профессиональной среде оружейников так и не получили.

Пистолет ХР-1МТ Источник изображения: goskatalog.ru, patents.su

Наиболее плодотворной стала совместная работа Е.Л. Хайдурова и оружейного мастера В.А. Разорёнова. Первый пистолет Хайдурова-Разорёнова ХР-64 после доработки освоили в серийном производстве на Ижмехе под обозначением Иж-ХР-30. Главными особенностями хайдуровского изделия стали анатомическая рукоятка, низко расположенная ось ствола (в сравнении с пистолетом МЦУ она опустилась на 20 мм), скрытый курок и составной затвор с пружинным амортизатором. Всё это позволило добиться высокой точности стрельбы, а также способствовало установлению множества рекордов советскими стрелками и завоеванию немалого количества медалей на международной арене.

В дальнейшем при личном участии Хайдурова появилось ещё несколько моделей спортивных малокалиберных пистолетов, последней из которых в 2008 году стал пистолет СП-08 «Хайдуров». Он был представлен московским ООО «Демьян» на одной из американских выставок, где вызвал неподдельный интерес ценителей таланта советского изобретателя. Однако в России новинка осталась почти не замеченной. Ещё одну попытку возродить детище Хайдурова в 2016 году сделала компания «РОСТ», слегка обновив и осовременив внешний вид «старичка» Иж-ХР-30. Изготовление первой промышленной партии пистолетов СП-15 «Соратник» началось только в феврале 2020 года.

Спортивные пистолеты ИЖ-ХР-30 и СП-15 Источник изображения: soratnik-gun.ru

Ещё в конце 80-х годов в конструкторскую группу Хайдурова в ДОСААФ СССР пригласили молодого, ещё никому не известного, но уже талантливого специалиста — Дмитрия Лебедева. Именно там будущий автор перспективного российского боевого пистолета постигал азы конструирования у великого мастера. Совместный проект Хайдурова и Лебедева по созданию спортивного пистолета ХЛ-2002 так и не был доведён до логического конца. Однако уже тогда в недрах объединения энтузиастов обсуждалась идея создания боевого пистолета. После смерти Хайдурова от идеи перенести конструктивную схему ХР-64 с малого калибра на крупный Лебедев не отказался.

В этот раз ижевская оружейная школа не стала отвергать новаторские идеи «хайдуровского» самоучки, а пригласила их реализовать под своим крылом. В 2014 году Лебедева взяли на работу в концерн «Калашников», где и появились первые эскизы пистолета Лебедева ПЛ-1.

Эскизный рисунок пистолета ПЛ-1 Источник изображения: popmech.ru

«Кайман» для армии

В своём пистолете Лебедев сохранил основополагающие «хайдуровские» принципы расположения ствола, эргономики рукоятки и конструкции ударно-спускового механизма (УСМ). Однако то, что хорошо для спортивного малокалиберного пистолета под патрон кольцевого воспламенения, то не совсем здорово для боевого оружия под более мощный патрон центрального боя. В результате такого творческого переосмысления спортивной классики и появился новый пистолет образца 2014 года ПЛ-14. Идея, вынашиваемая в голове конструктора долгие годы, нашла воплощение в металле в кратчайшие сроки благодаря мощной производственной базе ижевского предприятия.

Работа над ПЛ-14 в Ижевске проходила в рамках специально открытых опытно-конструкторских работ (ОКР) «Кайман». Их целью ставилось создание боевого армейского пистолета в интересах Минобороны РФ. Хотя разработка была ориентирована на армию, но велась инициативно в надежде заинтересовать военных и предложить им будущую перспективную замену пистолету Ярыгина. Однако сегодня всем уже известно, что такая стратегия в итоге себя не оправдала, и ижевский «Кайман» уступил в схватке подольскому «Удаву».

Пистолет ПЛ-14 Источник изображения: all4shooters.com

Тем не менее, в 2014 году пистолет ПЛ-14 выглядел, как многообещающее изделие, готовое потеснить если не пистолет Ярыгина, то уж точно изрядно «засидевшийся» пистолет Макарова. При этом габариты этой модели можно сравнивать, скорее, с пистолетом Стечкина АПС. Из-за попытки угодить военным и максимально повысить требования безопасности ПЛ-14 получил только самовзводный УСМ. Большое усилие (около 4 кг) для нажатия спускового крючка практически перечёркивало возможность достижения «хайдуровской» спортивной точности стрельбы. В итоге первый блин оказался комом, но заложил прочный фундамент для дальнейшего совершенствования.

На два «фронта»

Впервые пистолет ПЛ-14 представили широкой публике в 2015 году на выставке «Армия», но к тому времени полным ходом шла модернизация изделия. В 2016 году обновлённый ПЛ-15 всё ещё напоминал своего прошлогоднего «предка». Главным отличием стало сокращение длины затвора и ствола, что сделало оружие более компактным. Вариант пистолета с длинным стволом от ПЛ-14 приспособили для установки глушителя. Потеряв почти 15 мм длины, пистолет ПЛ-15 при этом, согласно официальным данным, сохранил свою массу в 800 г с пустым неснаряжённым магазином.

Два варианта исполнения пистолетов ПЛ-15 Источник изображения: kalashnikov.media

При кажущейся минимальной трансформации первых ПЛ-15 в них уже заложили новый модульный принцип конструкции. Было решено развивать оружие в двух направлениях: армейском со скрытым курком и полицейском с ударниковым УСМ. Второй вариант получил обозначение ПЛ-15-01. Инженеры допускали возможность взаимозаменяемости двух этих решений на одной базовой основе. Трансформация ПЛ-15 в ПЛ-15-01 достигалась путём замены УСМ. В 2017 году отделившаяся полицейская ветвь лебедевских пистолетов пополнилась ещё и компактным вариантом ПЛ-15К, которому впоследствии и выпала наиболее счастливая участь.

Компакт первым получил несколько усовершенствований, касавшихся, в основном, изменения внешнего вида из-за различных эргономичных улучшений. Более удобными стали органы управления, изменился затвор, снизу рукоятки появились вырезы для облегчения экстракции магазина в случаях затруднения. Впоследствии все нововведения коснулись и полноразмерных вариантов. Изначально заявленная ёмкость магазина пистолетов ПЛ-15 и ПЛ-15К (в 15 и 13 патронов 9×19 мм соответственно) со временем увеличилась на один патрон. За счёт чего этого удалось достигнуть при сохранении размеров рукоятки, ясно не до конца.

Пистолет ПЛ-15К Источник изображения: kalashnikov.media

В итоге именно второй «фронт», открытый ижевчанами в интересах МВД, дал долгожданную надежду на общий успех. Пистолет в компактном варианте заинтересовал руководство Росгвардии. С 2018 года ПЛ-15К-01 начал проходить комплекс испытаний, которые завершились в 2020 году.

В шаге от успеха

В процессе предварительных испытаний пистолеты Лебедева в очередной раз претерпели определённые изменения, что снова повлекло за собой смену обозначений оружия. К 2019 году ПЛ-15К стал именоваться ПЛК, а полноразмерные варианты получили обозначения МПЛ для стандартного варианта и МПЛ1 — для бесшумного. Модернизированные пистолеты опять слегка видоизменились. На новых пистолетах вместо сквозного окна внизу рукоятки для облегчения процедуры извлечения магазина появились глухие выемки.

Пистолеты МПЛ, МПЛ1 и ПЛК на выставке «Армия-2020» Источник изображения: otvaga2004.ru

Ижевские конструкторы окончательно отказались от УСМ со скрытым курком, сосредоточившись на доведении до совершенства ударникового варианта. В августе 2020 года успешно завершились государственные испытания пистолета ПЛК. Заказчик рекомендовал пистолет к принятию на вооружение МВД РФ. Сейчас настал черёд опытной эксплуатации непосредственно в боевых подразделениях, по итогам которой должен окончательно решиться вопрос о принятии на вооружение компактного пистолета Лебедева.

Многие поспешили объявить, что пистолет уже принят на вооружение МВД РФ. Концерн «Калашников» заявил, что готов в 2021 году получить государственный заказ и развернуть серийное производство ПЛК. Тем не менее, свой интерес в нише компактного полицейского оружия обозначил и подольский Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ), представивший пистолет РГ120-2 «Полоз». Несмотря на явное отставание по временным срокам, в Подольске не теряют надежд обратить внимание силовых структур на своё изделие, сконструированное на базе принятого для военных пистолета 6П72 «Удав».

Пистолет ПЛК, представленный на государственные испытания Источник изображения: kalashnikov.media

Если судьба ПЛК практически успешно решена, то участь полноразмерных вариантов пистолетов Лебедева находится «в подвешенном состоянии». Представленный в 2019 году спортивный пистолет SP-1 отличить от МПЛ можано лишь при наличии соответствующей маркировки с обозначением оружия. Вероятно, такой вариант имеет неплохие шансы в спортивной карьере, которая и привела ПЛ-14 во «взрослую» жизнь. Однако и там у ижевского пистолета есть серьёзный конкурент в лице подольского «Аспида».

Впрочем, и на «старших братьях» ПЛК не стоит ставить крест. Успешная карьера «младшего» представителя семейства пистолетов Лебедева, несомненно, откроет дорогу и для остальных моделей. Так, в МВД в качестве бесшумных пистолетных комплексов до сих пор используются устаревшие ПБ и АПБ под патрон 9×18 мм, и пистолет МПЛ1 вполне может претендовать на перспективную замену этих изделий.

Характеристики пистолетов Наименование ПЛ-14 ПЛ-15 МПЛ ПЛ-15К ПЛК Штатный патрон 9×19 9×19 9×19 9×19 9×19 Масса с пустым магазином, г 800 800 800 720 730 Длина, мм 220 207 / 222* 205 180 185 Высота, мм 136 138 н/д 131 н/д Ширина, мм 28 28 н/д 28 н/д Ёмкость магазина, патронов 15 15 / 16 16 13 / 14 14 Длина ствола, мм 127 112 / 127* 112 92 92

* — с удлинённым стволом

Источники и литература:

Грек А. Оружие, в которое можно влюбиться: пистолет Лебедева. Журнал «Популярная механик», №10 октябрь 2019 года Армия-2016. Новинки. Концерн «Калашников»

Руслан Гук