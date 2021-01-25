ЦАМТО, 22 января. Продление Договора СНВ-3 на пятилетний срок соответствует интересам России и США, за это время стороны смогут подготовить новое соглашение в сфере стратегических вооружений, заявил "РИА Новости" директор ЦАМТО Игорь Коротченко.

Ранее Белый дом сообщил, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.

"Продление этого соглашения необходимо, в данном случае администрация президента США Джозефа Байдена демонстрирует политический реализм и приверженность выполнению важнейших договоров в области стратегических ядерных вооружений. В ближайшие пять лет будет достаточно времени, чтобы провести новые российско-американские консультации и заключить новый договор, который придет на смену СНВ-3", – сказал И.Коротченко.

Директор ЦАМТО отметил, что данная мера позволит поставить барьер на пути дальнейшей гонки ядерных вооружений между Москвой и Вашингтоном и обеспечить национальную безопасность как РФ, так и США.