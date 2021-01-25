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ТАСС

Запуск модуля "Наука" перенесли на лето

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Многоцелевой лабораторный модуль "Наука"
Многоцелевой лабораторный усовершенствованный модуль "Наука".
Источник изображения: https://habr.com/

Модуль будет лететь к станции около 10 дней, стыковка пройдет к заранее подготовленному месту, сообщил руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Многофункциональный модуль "Наука" для Международной космической станции (МКС) будет запущен летом 2021 года. Об этом сообщил в пятницу руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев.

"Летом запланирован пуск этого модуля", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" в пятницу.

По словам Соловьева, модуль будет лететь к станции около 10 дней по "весьма спокойной орбите". Стыковка пройдет к заранее подготовленному месту.

Интеграция модуля

Для интеграции модуля со станцией потребуется 7-8 выходов в открытый космос, сообщил Соловьев.

"После его стыковки запланированы довольно серьезные процедуры, по-моему, семь или восемь выходов в открытый космос, для того чтобы этот модуль интегрировать, ввести в состав МКС", - заявил он.

"Вообще у нас в 2021 году довольно много работ с ним [с "Наукой"] связано", - сказал он.

В декабре гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что если к "Науке" будут какие-то замечания, даже малейшие, запуск будет перенесен на июль. Ранее замдиректора департамента пилотируемых программ Роскосмоса Владимир Данеев сообщил, что запуск модуля "Наука" к МКС запланирован на конец апреля 2021 года. Полет до станции займет неделю.

Ранее источник сообщил ТАСС, что специалисты на космодроме Байконур выявили небольшое число замечаний к многофункциональному лабораторному модулю "Наука", в том числе по электрике и конструкции. По его словам, все они устраняемые, никаких фатальных замечаний нет.

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Россия
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Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
Байконур
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