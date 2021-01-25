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ТАСС

Соломонов ушел с поста гендиректора института, создававшего ракеты "Ярс" и "Булава"

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Юрий Соломонов
Юрий Соломонов.
Источник изображения: © Михаил Метцель/ТАСС

Он остался на посту генконструктора, сообщил источник

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Генеральный конструктор ракетных комплексов "Ярс" Юрий Соломонов покинул должность гендиректора Московского института теплотехники (МИТ), на которую он был назначен 25 декабря, но остался на посту генконструктора. Об этом ТАСС сообщил в пятницу источник в ракетно-космической отрасли.

"Соломонов с понедельника покинул пост генерального директора МИТ по собственному желанию, обязанности гендиректора исполняет Сергей Пономарев", - отметил собеседник агентства.

Как уточнил источник, "Соломонов, назначенный президентом генеральным конструктором стратегических ракетных комплексов, сосредоточит свои усилия на создании новых изделий". По его словам, "задач у МИТ прибавилось".

Пономарев уже был гендиректором МИТ в 2018-2020 годах. В декабре прошлого года Роскосмос сообщил ТАСС, что институт возглавил Станислав Суворов. А уже 25 декабря источник сообщил ТАСС, что гендиректором МИТ назначен Соломонов. Таким образом, Суворов пробыл на посту главы института несколько недель.

Ранее Соломонов уже совмещал посты генерального директора и генерального конструктора МИТ. Затем эти должности разделили.

В настоящее время в боевом составе Ракетных войск стратегического назначения находятся межконтинентальные баллистические ракеты "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс" разработки и производства кооперации во главе с этим институтом. Им также созданы межконтинентальные баллистические ракеты подводных лодок "Булава".

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Страны
Россия
Продукция
Булава-30
РС-12М
РС-12М2
РС-24 Ярс
Компании
МИТ
Роскосмос
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