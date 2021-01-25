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РИА Новости

Эксперт оценил ситуацию с продлением договора СНВ-3

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Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море
Залповый пуск четырех баллистических ракет "Булава" в рамках плановых мероприятий боевой подготовки Тихоокеанского флота из подводного положения с атомной подлодки "Владимир Мономах" в Охотском море.
Источник изображения: © РИА Новости / УПСИ МО РФ

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Россия и США могут продлить ДСНВ-3 протоколом, чтобы успеть до 5 февраля, заявил РИА Новости научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН, сооснователь проекта "Ватфор" Дмитрий Стефанович.

"И Россия, и США публично высказались за продление ДСНВ на полный срок, то есть на пять лет, без предварительных условий. Вероятно, с учетом личных контактов официальных лиц администрации Байдена с послом Анатолием Антоновым в Вашингтоне, также что-то передано и "на бумаге", - сказал эксперт.

Теперь, отметил он, остается вопрос о формальной стороне.

"Возможно, нас ждет "протокол о продлении", подобный тому, что в конце прошлого года был подписан с КНР по поводу Соглашения об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей - он прямо предусматривает временное применение до завершения внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, то есть в случае России - полноценной процедуры ратификации с участием Федерального собрания",- добавил Стефанович.

По его словам, после продления договора одной из первоочередных задач должно стать создание условий для проведения полноценных инспекций, а также заседания двухсторонней консультационной комиссии, так как эти процессы оказались "на паузе" в связи с пандемией.

Также интерес представляет возможность совместного заявления двух стран о дальнейших шагах в области контроля над вооружениями, либо каких-то более-менее синхронизированных односторонних инициатив.

"Ряд западных экспертов высказывают опасения, что в случае продления на пять лет, на те же самые пять лет весь процесс консультаций в области "стратдел" будет заморожен. Полагаю, это маловероятно, так как российская сторона сформулировала весьма конкретные предложения, как минимум, по общему направлению дальнейшей совместной работы, и подтвердила их актуальность; есть своя повестка и у новой американской администрации. В общем, думается, скучать не придется никому",- уверен эксперт.

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Страны
Китай
Россия
США
Проекты
СНВ-3
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