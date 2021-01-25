Войти
Российская газета

Military Watch впечатлил проект российского авианосца "Варан"

420
0
0
Источник изображения: Олег Ласточкин/РИА Новости

Military Watch назвал революционным проект российского авианосца "Варан"

Издание Military Watch заинтересовалось проектом авианосца "Варан". Его дизайн-макет был недавно представлен Невским проектно-конструкторским бюро.

Как напоминает автор, на фоне неопределенности относительно будущего российских авианосцев за последнее время было разработано несколько проектов таких кораблей. Они варьировались от амбициозного "Шторма" с ядерным двигателем до консервативного "Ламантина". Новый вариант, предложенный Невским ПКБ, намного легче "Ламантина" и вдвое меньше "Шторма". Однако с точки зрения конструкции он вполне может стать более революционным, чем любой из них.

Строительство судно с водоизмещением всего в 45000 тонн, вероятно, обойдется государству гораздо дешевле, но при этом "Варан" сможет иметь аналогичные или даже превосходящие возможности. Благодаря эффективному использованию палубного пространства и очень небольшой надстройке корабль способен разместить 50 самолетов, в том числе 24 тяжелых истребителя, 20 дронов и шесть вертолетов.

Примерные размеры авианосца - 250 на 65 метров, скорость - 26 узлов. Более легкая конструкция "Варана" может быть идеальной для ВМФ России. На представленном дизайн-макете изображено более десятка истребителей на палубе корабля.

Окончательный выбор конструкции будущего российского авианосца еще не сделан, но ожидается, что он будет определен к концу 2022 года.



Олег Корякин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Авианосец
Робот
Ядерный щит
Похожие новости
19.09.2018
Летные испытания робота-заправщика начнутся в 2021 году
01.08.2018
Андреевский флаг в четырех средах
27.07.2018
Гид по самым секретным подводным роботам России
30.08.2017
Великодержавные амбиции Путина на море (Ceska Pozice, Чехия)
29.07.2013
Блеск и нищета судпрома
03.09.2012
Шлемов: первый "Борей" пойдет на север, второй на восток
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.01 19:56
  • 106
Сын главы Роскосмоса дал совет, как надо осваивать новые рынки вооружений
  • 25.01 19:53
  • 75
Украинские гадания на турецкой кофейной гуще
  • 25.01 19:27
  • 1
Песков: Москва готова проявить гибкость в отношениях с Вашингтоном, но не готова к диктату и хамству
  • 25.01 18:26
  • 35
Бессмысленный русский «Мистраль»
  • 25.01 18:25
  • 2
Истребитель МиГ-41 вышел на стадию опытно-конструкторских работ
  • 25.01 18:06
  • 1
ОДК прорабатывает два техпроцесса изготовления из ПКМ деталей для двигателя ПД-35
  • 25.01 17:45
  • 3
Реактивные снаряды нового поколения создадут в Туле по проекту НОЦ "ТулаТех" и НПО "Сплав"
  • 25.01 17:40
  • 1
Как «Роскосмос» отказался от сверхтяжа — и этим ударил по национальной безопасности России
  • 25.01 15:41
  • 1
Литва отправила на Украину пятую группу военных инструкторов
  • 25.01 15:33
  • 10
БМП-2 опробовали в качестве робота, танка и САУ в Индии
  • 25.01 15:17
  • 35
Forbes (США): российская роботизированная субмарина с грязной бомбой «абсурдна», но Москва все равно строит для нее базу
  • 25.01 15:03
  • 6
Роботизированная боевая машина Milirem Type-X отправилась на испытания
  • 25.01 11:49
  • 1
Страж Севера: первый полет Ту-126 состоялся 58 лет назад
  • 25.01 07:52
  • 2
Запуск модуля "Наука" к МКС перенесен с мая на лето - руководитель полета российского сегмента станции
  • 25.01 07:18
  • 19
South China Morning Post (Гонконг): действительно ли гиперзвуковые ракеты кардинально все меняют? Нет, говорится в новом исследовании