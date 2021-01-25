Россия покажет на выставке в Индии модель истребителя Су-57Э

Москва. 22 января. ИНТЕРФАКС - Россия представит на выставке Aero India 2021 модель истребителя пятого поколения Су-57Э, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в госкорпорации "Ростех".

"Планируется показать модель Су-57Э, натурный образец представлен не будет. Модель даёт полное и наглядное представление об этой новейшей боевой машине", - сказал представитель "Ростеха".

О том, что Су-57 может быть представлен на авиашоу Aero India (Бангалор, 3-5 февраля), сообщила в четверг газета The Economic Times, ссылаясь на источники, осведомленные о ходе подготовки к выставке.

В марте 2020 года глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев сообщил в интервью "Интерфаксу", что Россия планирует презентовать истребитель пятого поколения Су-57 на зарубежном авиасалоне.

"Я не исключаю, что мы в будущем покажем Су-57 на одном из зарубежных авиасалонов. Этим самолётом, конечно, интересуются, но это, всё-таки, - некий следующий этап, второй шаг после того, как мы больше продвинемся по Су-35", - заявил тогда Шугаев.

В августе 2019 года "Рособоронэкспорт" сообщил, что истребитель пятого поколения Су-57 получил экспортную документацию, и теперь можно начинать переговоры о его продаже иностранным заказчикам. Вскоре после этого Су-57Э был впервые представлен на статической экспозиции авиасалона "МАКС" и показан президенту Турции Реджепу Эрдогану. По итогам выставки "Рособоронэскпорт" заявил о резком росте интереса к Су-57 со стороны иностранных заказчиков.