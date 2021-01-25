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Дональд Трамп успел «продать» ОАЭ 50 истребителей F-35

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Источник изображения: warspot.ru

Объединённые Арабские Эмираты в шаге от покупки новейших американских истребителей. Вчера, 21 января, информационное агентство Reuters сообщило о том, что за час до передачи полномочий администрация президента США Дональда Трампа подписала соглашение с ОАЭ на продажу 50 истребителей F-35 и 18 разведывательно-ударных дронов.

Соглашение даёт ОАЭ возможность принять согласованный график и конфигурацию самолётов, а также сделать официальный запрос на покупку. Истребители являются основным компонентом в потенциальной сделке о продаже высокотехнологичного вооружения на $23 млрд.

Истребитель F-35

Источник изображения: defence-blog.com

В администрации президента Джозефа Байдена, вступившего в должность 20 января, уже ответили, что пересмотрят соглашение. Таким образом, судьба потенциальной сделки остаётся неясной. Новому президенту США придётся решить дилемму — поддержать страну, обвиняющуюся в нарушении прав человека, или получить деньги для американской промышленности.

Если сделка состоится, ОАЭ станут второй после Израиля страной на Ближнем Востоке, вооружённой стелс-авиацией. Ранее Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что пакет, который оценивается в $23,37 млрд, включает в себя до 50 истребителей F-35 стоимостью $10,4 млрд, 18 беспилотников MQ-9B стоимостью $2,97 млрд и вооружение для них на сумму до $10 млрд.

До недавнего времени Израиль был единственной страной на Ближнем Востоке, имевшей на вооружении новейшие американские истребители. По договорённостям с США Израиль должен был иметь преимущество в новейших оружейных системах. В сентябре прошлого года ОАЭ и Бахрейн подписали с Израилем соглашение об установлении дипломатических отношений, что дало Эмиратам возможность закупить американские истребители.

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  • В новости упоминаются
Страны
Бахрейн
Израиль
ОАЭ
США
Продукция
F-35
MQ-9 Reaper
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
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