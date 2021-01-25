В Дальневосточное ВОКУ поступила партия современных малогабаритных станций спутниковой связи "Белозер"

ЦАМТО, 22 января. В Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище поступила партия малогабаритных станций спутниковой связи "Белозер".

Станция выполнена в виде чемодана весом 16 кг. Время подготовки станции к работе не превышает одной минуты. Возможности станции позволяют работать в режимах голосовых переговоров, цифровых и текстовых сообщений, в том числе в закрытом режиме, с любой точки зоны покрытия специализированных спутниковых станций. В комплекте станции предусмотрена зарядка аккумуляторных батарей от солнечной энергии, что делает станцию автономной и более функциональной.

Поступившая станция предназначена для обучения курсантов работе на современной технике связи, а также может использоваться для связи с автономно проживающими учебными группами курсантов в ходе горной практики, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.