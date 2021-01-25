ОАЭ подписали соглашение на закупку истребителей F-35 и БЛА MQ-9B

ЦАМТО, 22 января. По информации источников агентства Reuters, Объединенные Арабские Эмираты подписали с США соглашение о закупке 50 истребителей F-35 "Лайтнинг-2" и до 18 вооруженных БЛА MQ-9B.

По данным одного из источников агентства, документ был подписан за час до приведения избранного президента Джозефа Байдена к присяге. Подписанное соглашение предоставило Объединенным Арабским Эмиратам возможность согласовать график поставки и конфигурацию самолетов.

ОАЭ, являющиеся одним из ближайших союзников Вашингтона на Ближнем Востоке, давно проявляли интерес к приобретению самолетов F-35 производства Lockheed Martin и получили обещание снять запрет на их продажу после заключения в августе прошлого года соглашения о нормализации отношений с Израилем.

По словам источников Reuters, ранее предполагалось завершить сделку в декабре, но для согласования стоимости, сроков поставки самолетов, пакета передаваемых технологий и т.д. потребовалось дополнительное время.

Как сообщило агентство, поскольку соглашение было заключено до вступления в должность президента Джозефа Байдена, он заявил, что не исключает возможность его пересмотра.

Истребители F-35 "Лайтнинг-2" являются основным элементом заказанного ОАЭ осенью 2020 года в США пакета вооружений общей стоимостью около 23 млрд. долл. Сроки поставки самолетов пока не разглашаются, но в первоначальном предложении, отправленном в ОАЭ, был указан 2027 год. Правительство ОАЭ также подписало отдельное соглашение о покупке до 18 БЛА, которое является второй по объему продажей американских беспилотников одной стране.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2020 года Госдепартамент США принял решение одобрить потенциальную поставку в Объединенные Арабские Эмираты в рамках программы "Иностранные военные продажи" до 50 самолетов F-35A в версии с обычным взлетом и посадкой (CTOL), а также сопутствующего оборудования и услуг общей стоимостью 10,4 млрд. долл.

Одновременно была одобрена поставка пакета вооружений для F-35A стоимостью 10 млрд. долл. и до 18 БЛА MQ-9B в вооруженной версии с сопутствующим оборудованием на сумму до 2,97 млрд. долл.