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РИА Новости

Эксперт оценил перспективность новейшего комплекса разведки "Пенициллин"

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Автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин"
Автоматизированный звукотепловой комплекс артиллерийской разведки "Пенициллин".
Источник изображения: © Фото : Ростех/Антон Тушин

МОСКВА, 22 янв - РИА Новости. Поступивший в армию РФ новый комплекс "Пенициллин" позволит наносить ответные удары по артиллерии противника моментально, сам оставаясь необнаруженным, сообщил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский.

Как рассказали ранее РИА Новости в концерне "Вега" (входит в Росэлектронику), в декабре прошлого года в российские войска поступила первая партия новейших комплексов артиллерийской разведки "Пенициллин", предназначенных для обнаружения позиций гаубиц, реактивных систем залпового огня, тактических и зенитных ракетных комплексов.

По словам Мураховского, "Пенициллин" впервые для таких систем сочетает в едином комплексе методы звуковой и тепловой пеленгации, что при обработке данных вычислительными средствами "позволяет с высокой точностью обнаруживать позиции огневых средств противника на больших дальностях и в кратчайшие сроки".

"Интеграция АЗТК 1Б75 "Пенициллин" в единое разведывательно-информационное пространство позволяет использовать полученные данные в разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контурах для немедленного поражения целей", - отметил эксперт.

Он добавил, что поступление нового комплекса в войска особенно актуально в связи с продолжающимся развитием у вероятных противников средств радиоэлектронной разведки и подавления. "Средства звукотепловой разведки, такие, как "Пенициллин", в этих условиях остаются скрытыми от противника", - пояснил эксперт.

По данным концерна "Вега", "Пенициллин" фиксирует акустические и тепловые сигналы от выстрелов и разрывов и выдает оператору точные координаты местоположения орудия противника. Время получения координат одиночной цели, ведущей стрельбу, составляет не более пяти секунд.

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Страны
Россия
Компании
ОАО "Концерн "ВЕГА"
Проекты
ИТ
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